Familiares de normalistas de Ayotzinapa marchan del Ángel al Hemiciclo a Juárez

Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero protestan en la Ciudad de México con la consigna de hallar justicia y lograr encontrar el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

La Comisión de Derechos Humanos capitalina informó en sus redes sociales que acompaña la marcha de los padres, estudiantes y familiares.

“La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inicia acompañamiento y monitoreo a movilización Ayotzinapa 98 meses, encabezada por familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Marcha sale del Ángel rumbo al Hemiciclo a Juárez”, destacó en Twitter.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México #CDHCM inicia acompañamiento y monitoreo a movilización #Ayotzinapa98Meses, encabezada por familiares de los normalistas de #Ayotzinapa.

Marcha sale del Ángel rumbo al Hemiciclo a Juárez. pic.twitter.com/3EbPTNULeF — CDHCM (@CDHCMX) November 26, 2022

Este día se cumplen 8 años y dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aquella trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, en donde la policía de Iguala atentó contra los jóvenes; de esa acción algunos perdieron la vida y otros siguen desaparecidos, señalaron los normalistas en la marcha.

“Es lamentable ver cómo pasan los meses y el gobierno sigue haciendo caso omiso a nuestras exigencias, esta lucha no dejará de existir hasta encontrar respuesta, porque Ayotzinapa no se vende, seguiremos saliendo a las calles a manifestarnos, no nos cansamos, no dejaremos solos a los padres de nuestros hermanos desaparecidos, caminaremos juntos en la lucha”, indicaron los altavoces en la movilización.

Como cada mes, los padres y familiares pidieron al gobierno federal avance del caso, mismo que ha sido criticado en las últimas semanas por los desencuentros entre abogados de acusados, autoridades federales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

