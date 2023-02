EU declara al más alto exfuncionario de México culpable de narcotráfico

En el caso penal del funcionario mexicano de más alto rango que ha sido procesado por la justicia de Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaron en una Corte de Nueva York, cuatro relacionados con narcotráfico y uno por mentir a un agente migratorio.

Tras cuatro semanas de juicio y tres días de deliberación, por unanimidad, los 12 integrantes del jurado hallaron responsable a García Luna de conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína; participación continua a una organización criminal, y por emitir declaraciones falsas a autoridades de Estados Unidos cuando solicitó la ciudadanía en el 2018.

Los miembros del jurado consideraron que García Luna no sólo apoyó y se confabuló con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, a los que estaba obligado a combatir, sino que después de dejar su cargo en el gobierno de Felipe Calderón, siguió siendo socio de ellos.

Una vez que se dio el veredicto del jurado, corresponde al juez dictar una sentencia, aunque su defensa tiene como plazo el 7 de abril para apelar.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, García Luna se enfrentaría a una pena mínima de 55 años por los cinco delitos de los que resultó culpable; esto es, 10 años de prisión como mínimo y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos relacionados con narcotráfico.

Por ser parte de una empresa criminal, enfrentaría una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, mientras que por mentirle a un agente de migración en su solicitud de naturalización, podría enfrentar hasta cinco años de prisión como pena máxima.

La sentencia de Brian Cogan, juez de la causa y que también encabezó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán —a quien sentenció a cadena perpetua—, se dará el próximo 27 de junio, y mientras tanto García Luna estará preso y en custodia de los marshals.

En sus argumentos finales, la fiscalía de Estados Unidos aseguró que García Luna fue parte fundamental en la expansión del Cártel de Sinaloa y, más que colaborador, lo consideraron pieza clave para que dicho grupo criminal tuviera presencia y pudiera exportar droga a la Unión Americana.

La fiscal adjunta, Saritha Komatireddy, mostró “sin distinciones” a presuntos socios de García Luna durante sus cargos en el Gobierno federal, como el excomisario general de la extinta Policía Federal, Facundo Rosas; el excomisionado interino de la Policía Federal, Víctor Gerardo Garay Cadena; el exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, así como el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Ramón Pequeño; es decir, al círculo de colaboradores de García Luna, a quienes señaló como parte de la estructura criminal y como presuntos culpables.

Ayer, después de conocerse el resolutivo de culpabilidad, la fiscalía elogió a la justicia estadounidense y calificó a García Luna como “traidor” de México. Breon Peace, fiscal del Distrito Este de Nueva York, dijo que el exfuncionario vivirá el resto de sus días siendo un “traidor” de México, una vez que estuvo en la cúspide de la aplicación de justicia.

La justicia ha llegado para quien fuera escudero de

Felipe Calderón. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca

Jesús Ramírez Cuevas, Vocero de la Presidencia

Manifestó que es “inconcebible” que el exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón traicionara su deber como máximo responsable de la seguridad pública, al aceptar con avaricia millones de dólares en sobornos, que fueron manchados con la sangre de las guerras contra el narcotráfico, además de defender asesinos.

Anne Milgram, encargada de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), advirtió que la condena lanza el mensaje de que no se detendrá para perseguir políticos corruptos que se dedican al narcotráfico y a la violencia.

García Luna entró vestido de traje azul y camisa blanca a las 13:20 horas y en punto de las 14:00 horas se dio el veredicto final. Estaba nervioso y su semblante se veía descompuesto y con preocupación, pero asintió cuando dieron el veredicto.

Al salir de la Corte de Nueva York, el abogado del exfuncionario, César de Castro, dijo que a pesar de que no están de acuerdo con la decisión del jurado, por no haber pruebas fehacientes de la responsabilidad de Genaro García Luna, respetará la determinación que tomó.

“El gobierno tuvo que conformar un expediente a base de testimonios de la gente, pero no hubo pruebas fiables para corroborar las declaraciones de los testigos. Confiamos en el proceso, ya que el jurado entendía cómo estaba hecho el caso y estaba hecho el expediente de la fiscalía, pero no fue así y respetamos la decisión”, señaló.

Comentó que ha sido un camino largo, pero seguirán en la pelea, ya que continuarán limpiando su nombre. “Éste es un momento muy difícil para él y su familia, por ello les pedimos que los respeten, hasta que decidan hablar, sí así lo quieren”, indicó.

Mencionó que revisarán el caso para saber qué recurso pueden interponer en las siguientes semanas.

La esposa y los hijos de Genaro García Luna aprovecharon el momento de distracción para salir de la Corte y abordar una camioneta en la que se alejaron del sitio, sin dar declaraciones.

“Veredicto muestra cero tolerancia a la corrupción”

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que el veredicto que dictó la Corte de su país contra Genaro García Luna “muestra el compromiso inquebrantable por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción”.

A través de un mensaje en las redes sociales, en el que no se refirió al exsecretario de Seguridad por su nombre, el diplomático destacó que la decisión del jurado se dio por unanimidad, y dijo que “demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece”.

Salazar expresó que la resolución también representa un bloque fuerte ante los intentos de los grupos delincuenciales, que intentan debilitar las instituciones.

Recientemente, durante el marco del Entendimiento Bicentenario por ambos países, Salazar reconoció el esfuerzo de las autoridades del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para combatir al crimen organizado, y señaló la importancia de continuar con la colaboración para atender la agenda compartida en diversos temas.

Exhiben en juicio red de corrupción policial

El paso de narcotraficantes, un exfiscal, policías activos y exagentes por el estrado, en el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, dejó al descubierto un entramado de corrupción policial en México.

Con declaraciones de casi una treintena de testigos, quienes explicaron con detalles cómo los delincuentes se movían con impunidad gracias al pago de “dinero sucio”, se pudo saber cómo las instituciones del Estado estaban al servicio de las organizaciones delictivas.

Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit y uno de los testigos más esperados del juicio, declaró que durante el gobierno de Calderón se dio la instrucción de proteger a la gente de Joaquín El Chapo Guzmán frente a otros cárteles. El testimonio se basó en una conversación que aparentemente tuvo a principios de su carrera política con el entonces gobernador Ney González.

Los relatos en la Corte del Distrito Este de Nueva York, sobre sobornos entregados a García Luna, fueron los que sellaron el caso y conformaron la base para acusarlo de tener nexos con el crimen organizado desde hace 20 años.

Al menos dos capos declararon que estuvieron involucrados directamente en la entrega de pagos irregulares al exfuncionario. El expolicía convertido en narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, aseguró que se le pagó más de un millón de dólares al mes desde el 2001, cuando García Luna fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Incluso, dibujó un croquis sobre la casa de seguridad en donde se celebraban las reuniones para la realización de los pagos. Después de sumarse al gabinete de Calderón, García Luna delegaba el cobro a los cárteles en Luis Cárdenas Palomino, según El Grande.

Óscar Nava Valencia, El Lobo, aseguró que pagó al menos 10 millones de dólares a García Luna. Dijo, por ejemplo, que pagó tres millones de dólares para tener una reunión de 15 minutos con el exsecretario en un autolavado de Guadalajara.

El capo colombiano Tirso Martínez, El Futbolista, habló de cómo había sobornado a comandantes de policía estatal y empleados de peajes.

Veytia contó que tenía a jueces y periodistas en nómina para “guardar las apariencias”, e incluso dijo que algunos de los fondos del narco llegaron hasta las campañas electorales.

Raúl Arellano, un exagente, dijo que los altos mandos de la Policía Federal en el aeropuerto de la Ciudad de México recibían pagos, así como los encargados de las principales terminales aéreas, para mover narcóticos, dinero y armas del crimen.

Además, Israel Ávila, que llevó la contabilidad de los Beltrán Leyva, lo corroboró y sumó el nombre de Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad de Morelos, absuelto en una investigación por narcotráfico en el 2016.

También Héctor Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, declaró que García Luna no sólo recibía sobornos, sino que también los pagaba para limpiar su imagen y la de la Secretaría de Seguridad. Afirmó que esto se dio con intermediación del entonces gobernador Humberto Moreira.

Un decomiso de 2007 en Manzanillo ha sido uno de los episodios clave en los interrogatorios. El Grande aseguró que los cárteles preparaban cocaína falsa con azúcar y harina para intercambiarla por la droga que era incautada por las autoridades.

Adrián Ibáñez, un agente de Inteligencia de la DEA, habló también del decomiso, en un megaoperativo en el puerto del Pacífico mexicano.

“Después de eso, Arturo (Beltrán Leyva) estaba muy contento, pues había recuperado su cargamento casi sin pérdida”.

“En México todo es posible, hay mucha corrupción”, dijo ante el tribunal El Grande, para referirse a las redes de cohecho.

La 4T apunta al expresidente y exige investigación en su contra

Luego de conocerse el veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna, políticos de la Cuarta Transformación apuntaron hacia el expresidente Felipe Calderón y exigieron que se actúe en su contra.

“La justicia llegó para quien fuera escudero de Felipe Calderón. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”, aseguró en Twitter el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el siguiente en pisar los juzgados debe ser Felipe Calderón, y como parte de los valores del guinda, “haremos un exhorto a la Fiscalía (General de la República) para que lo investiguen”, pues dijo que, tras el veredicto contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, quedó “abierta la cloaca”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, celebró la resolución de la Corte de Nueva York, que declaró culpable de cinco cargos al exfuncionario, sobre todo, porque es el ejemplo de que el gobierno de Felipe Calderón estuvo de rodillas ante el crimen organizado.

“Genaro García Luna es el ejemplo de ese presidencialismo que se puso de rodillas frente a los grupos delictivos. La presencia de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública representó el control de los grupos delictivos de la Presidencia de México, lamentablemente, y qué bueno que se haga justicia.

“El expresidente @FelipeCalderon tiene mucho que explicar al pueblo de México, por entregar la seguridad, las Fuerzas Armadas y la tranquilidad de las y los mexicanos a un delincuente como Genaro García Luna”, publicó en sus redes sociales.

Y en conferencia de prensa subrayó: “Qué bueno que se haga justicia. Las y los mexicanos nos merecemos que quienes nos gobiernan lo hagan con pulcritud en el ejercicio de su función”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lamentó que con el juicio a García Luna en Estados Unidos no sólo se haya sentado en el banquillo de los acusados al exsecretario de Seguridad Pública, sino a todo el Estado mexicano.

“Me da mucha tristeza que haya habido, que esté en evidencia un narco Estado, porque el veredicto, aunque falta la sentencia del juez, nos hace quedar mal en el mundo porque se trataba de un alto funcionario; el más importante en materia de seguridad pública”, indicó.

Reconoció que se tiene que admitir que hay vacíos en la justicia mexicana y señaló que es peor que haya sido la justicia extranjera la que puso en evidencia la situación del país.

En ese sentido, reconoció que existe omisión por parte de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, porque García Luna debió ser juzgado en México y no en tribunales de Estados Unidos.

“Hay omisión de la Fiscalía y hay omisión del Poder Judicial. Hay, me temo, en el Poder Judicial, complicidades, corrupción y pago de silencios o de no vinculación a proceso de personas que han cometido delitos graves, como es el caso”, declaró el líder de la bancada morenista.

No obstante, Monreal Ávila rechazó que esta situación manche al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aseguró que no está vinculado con delitos de los gobiernos anteriores.

Chocan en ambas cámaras por veredicto

El fallo que declaró culpable en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, generó reacciones en ambas cámaras del Congreso, pues mientras Morena convirtió ambos debates en un aguacero de recriminaciones a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la oposición lamentó la impunidad en el actual gobierno.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, los guindas lanzaron reclamos que únicamente fueron escuchados por ellos, los emecistas y tres panistas que se quedaron a la sesión, Jorge Triana, Héctor Saúl Téllez y Santiago Torreblanca, el resto se ausentó de la sesión para “convivir” con el gobernador de Guanajuato que los visitó.

“Maldita falsa guerra contra el narco, maldito Calderón, que empoderó en la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, a García Luna. Malditos cobardes los del PAN, los del PRI y los del PRD que se van de este pleno sin dar la cara”, exclamó la legisladora morenista Julieta Ramírez.

La diputada Erika Vanessa del Castillo acusó a los emecistas de haberse convertido en los “grandes defensores” del PAN, luego de que éstos se quedaron para llamar “hipócritas” a los morenistas por celebrar una justicia ajena, mientras que en México no se ha dado “ningún paso” para sancionar a otros funcionarios corruptos que sirven en el actual Gobierno.

En respuesta, Leonel Godoy los llamó “panistas anaranjados” y dijo que la justicia también “les llegará a ellos”, lo cual fue visto por el coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez, como una amenaza, a la que reviró: “no le tengo miedo”.

En la sesión, en la que se tenía que discutir sobre reformas a la Ley de Adquisiciones, los guindas sacaron carteles impresos y gritaron “¡Sigue Calderón!”.

El panista Triana defendió a su bancada pidiendo un minuto de silencio por los 140 mil homicidios y 60 mil desapariciones que se contabilizan en este sexenio.

El coordinador guinda, Ignacio Mier, dio a conocer que analizarán la ruta jurídica a tomar respecto a la denuncia contra los abogados de García Luna.

En tanto, en la Cámara alta la morenista Imelda Castro aseguró: “Es una poquita de justicia para las víctimas no sólo de Zacatecas, también Sinaloa, de todo el país; fue cuando se engendró, cuando se sembró ese narcogobierno que hoy estamos sufriendo esas consecuencias y el pueblo de México en este momento está celebrando esa poquita de justicia por cinco delitos, y entre ellos por narcotráfico”.

Y cuestionó a la oposición: “¿Qué van a decir ahora? Están calladitos. A El Chapo lo soltaron ustedes cuando gobernaban, fueron ustedes”. Ante lo que los panistas la cuestionaron: “¿Y Ovidio?”

La senadora del blanquiazul, Xóchitl Gálvez, celebró la sentencia contra García Luna, pero lamentó que no haya sido sentenciado en México y que tampoco se enjuicie a otros políticos corruptos.

En ese sentido, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo que mientras que el Presidente López Obrador hace un espectáculo de lo que sucede en Nueva York, en México no hay un sólo caso emblemático de justicia, porque existe un pacto de impunidad.

En respuesta, el vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, reprochó a los senadores de oposición que con su “cinismo” trataran de darles clases de cómo gobernar.

Jamás negocié ni pacté con criminales, dice FCH

Tras el veredicto del jurado en la Corte de Nueva York, que encontró culpable extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, de los cargos por narcotráfico que le imputan, el expresidente, Felipe Calderón, aseguró que jamás pactó ni negoció con criminales, sino que luchó en contra de la delincuencia organizada, sin tregua.

“En mi desempeño como presidente y durante toda mi vida he estado siempre del lado de la justicia, y siempre estaré del lado de las víctimas. Como presidente luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié, ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar a sus intereses”, afirmó Calderón Hinojosa.

El exmandatario se refirió al tema de su exfuncionario y apuntó que este resolutivo no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia.

A través de un posicionamiento publicado en sus redes sociales, aseguró que es un hombre de leyes y respeto a las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho.

Como presidente luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié, ni pacté con criminales

Felipe Calderón, Expresidente de México

El exmandatario emanado de las filas del PAN mencionó que, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión de las autoridades estadounidenses está siendo utilizada para atacarlo políticamente, especialmente para quienes cuestionaron la decisión de su gobierno de actuar en contra de la delincuencia.

“Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo al Cártel del Pacífico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos, fueron en su mayoría, también perseguidos, detenidos y extraditados en mi gobierno”, dijo.

Calderón señaló que ha sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada y luchó para construir un auténtico Estado de derecho, que durante su mandato hizo cumplir la ley, y defendió a todas las familias con toda la fuerza del Estado.

El expresidente también mencionó que la estrategia de seguridad dio resultados, debido a que la tendencia criminal fue a la baja al terminar su gobierno y eso duró algunos años más. Destacó que la lucha por la seguridad no era responsabilidad de una sola persona, sino un esfuerzo de cientos de elementos militares que arriesgaron su vida para defender la vida de las familias mexicanas.

REACCIÓN AZUL. Tras el veredicto, el expresidente, Vicente Fox, respondió a los comentarios de Morena, en los que señalaron que ahora se debe juzgar a Felipe Calderón, y advirtió que el que sigue en la lista es el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sigue Calderón, dice Morena tras fallo contra García Luna. El que sigue es López, ¡¡primero fuera de Palacio y luego dentro de la cárcel!!”, tuiteó.

También el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, rechazó que el veredicto “raspe” a su partido, porque lo que hacen sus gobiernos es diferente, además de que el juicio contra García Luna es algo que sólo lo involucra a él, y también descartó que afecte a Calderón.

“A quien están enjuiciando es a una persona distinta, eso no tiene nada que ver y ahí es donde me parece a mí que el Presidente hace muy mal, y se mete en todas las cosas que al final no debe meterse; él es titular del Poder Ejecutivo, uno de los tres poderes de la nación, de México; no tendría por qué andarse metiendo a cosas que, pues en realidad no le toca meterse”, remarcó.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró en Twitter: “El veredicto en contra de Genaro García Luna demuestra complicidad y contubernio de los órganos de seguridad del Estado mexicano con bandas delictivas en nuestro país, sin embargo, este fenómeno no sólo ha continuado, sino que se ha profundizado en el actual Gobierno, por ello la proliferación de la violencia en estos años del obradorato”.

Desbloquean cuentas bancarias de esposa de GGL

Mientras en Estados Unidos el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, fue hallado culpable del delito de narcotráfico, en México su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, dio un revés a las autoridades, al lograr que un tribunal desbloqueara sus cuentas del banco.

El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le concedió un amparo a Pereyra Gálvez, quien había sido bloqueada del sistema financiero nacional y por lo tanto no tenía acceso a sus recursos.

El fallo del tribunal revocó la decisión de la jueza décimo segunda de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, quien le negó en primera instancia el amparo al sobreseer su demanda, por considerar que la autoridad federal justificó que el bloqueo del sistema financiero estaba sustentado con la investigación realizada por una autoridad extranjera.

Este es uno de los requisitos que debe cumplir la autoridad mexicana para poder bloquear a una persona en el sistema financiero nacional.

La decisión de los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y Amanda Roberta García González, que además se adoptó por unanimidad, fue revocar o desechar la sentencia de la juez Lobo Domínguez, por considerar que no había justificación para el bloqueo de las cuentas.

Los nombres de estos magistrados fueron hechos del conocimiento público mediante una tarjeta informativa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Linda Cristina Pereyra reclamaba el acceso a cuatro cuentas bancarias: dos de ahorros y dos de tarjetas de crédito, pues con el bloqueo impuesto por la UIF no podía realizar movimiento alguno.

La UIF argumentó que, derivado de las investigaciones que se llevaron a cabo para identificar cuentas bancarias del exsecretario, descubrieron una red de “lavado de dinero” que involucraba a varias personas de su círculo cercano.