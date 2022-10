Homicidio de Salvador Llamas fue un ataque directo: AMLO

El homicidio de Salvador Llamas, titular del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Puerto Vallarta, Jalisco, fue una acción directa en su contra, manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente López Obrador adelantó que el jueves se informará sobre las causas de estos hechos, si bien comentó que “al parecer se trató de un ajusticiamiento”.

Pidió no alentar especulaciones sobre la participación del crimen organizado en este hecho, e instó a esperar a que se tengan los elementos suficientes para establecer una hipótesis basada en evidencias.

En este sentido, rechazó las declaraciones del investigador John Ackerman, quien acusó que Salvador Llamas tenía relaciones con grupos criminales.

Eso no nos consta; no tenemos pruebas. Es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación. No se pueden hacer juicios a priori. No se puede adelantar algún resultado. Por eso, se hace la investigación y se va a informar. Lo cierto es que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie; es cero corrupción y cero impunidad: es llevar a la práctica que la vida pública sea cada vez más pública.