Homicidios de personas trans crecen 27% en actual gobierno

En los primeros cuatro años de la actual administración federal, el asesinato de personas trans aumentó 27.6 por ciento respecto al mismo periodo de la administración anterior, de acuerdo con datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.

El reporte detalla que del 2013 al 2016 se registraron 181 homicidios, mientras que del 2019 al 2022 sumaron 231.

De acuerdo con Viktor Martínez, activista en temas de VIH, en México la sociedad no está preparada para el tema de la igualdad de género, debido a que persiste la violencia en contra de los grupos considerados vulnerables.

“México no está preparado, ya que estamos en los primeros lugares de crímenes de odio en el mundo. A esto se le suman los discursos ultraconservadores que buscan restar los derechos que ya se han ganado”, indicó.

Advirtió que en algunos estados ya hay prohibiciones a las personas con género distinto, lo que consideró un retroceso a los derechos, pues aseguró que son personas que contribuyen al desarrollo del país y a la economía.

Se refirió al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora este miércoles, y dijo que “no tenemos nada que celebrar, ya que, si nos distraemos, nos quitan derechos, además de que hay muchos crímenes en contra de las personas sólo por tener un género distinto”.

Comentó que la educación es clave para avanzar en la igualdad, ya que desde niños se replican las conductas de los adultos, además de las expresiones y formas de actuar, por lo que consideró que son temas que ya se deben abordar desde las escuelas y las libertades de todas las personas.

Entre los casos de vejación que padece este sector de la población está el de Christian “N”, una mujer trans de 43 años que vive en el Estado de México y que desde la adolescencia se identificó en el género opuesto, y desde ese momento ha sufrido acoso, violencia y rechazo.

“Fue muy difícil que mi familia me aceptara, ya que en los 90 no era como muy común aceptarlo, pero al pasar de los años me he aceptado como soy, al igual que mis amistades, aunque en la calle aún soy víctima de muchas habladas”, dijo.

Dueña de una estética, comentó que su vida es tranquila y que las únicas ocasiones en las que ha tenido problemas es cuando sale a la calle, ya que son comunes los insultos.

“A veces los hombres piensan que por el simple hecho de ser trans quieres con ellos. A mi estética viene de todo, pero los hombres adultos me han querido tocar y hasta me hacen propuestas. En la vía pública me han querido agredir, pero pues no me dejo”, explicó.

Kenya Cuevas, directora de la Casa de las Muñecas, dijo a este diario que es “alarmante” la violencia que pasan las personas trans o de distintos géneros, ya que son comunes los discursos de odio.

Además, el aumento de asesinatos es sólo un reflejo de la sociedad y la discriminación generalizada a estos sectores de la población.

“Hay una brecha muy importante de desigualdad; por ello, ya es momento de que se tenga una educación basada en las diferencias de género, ya que si bien las juventudes vienen con un ánimo de inclusión, no pasa”, expuso.

Señaló que el próximo lunes se colocará la primera piedra de un mausoleo que será para personas trans en el panteón Tezonco de la alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de tener entierros dignos.