Mayoría votará reformas a leyes secundarias que destruyen al PJ: Moreira

Rubén Moreira señaló esta mañana vía redes sociales que “Hoy en Comisión de Justicia y mañana en el pleno de la cámara de Diputados la mayoría votará reformas a leyes secundarias que destruyen al Poder Judicial”.

Asimismo señaló que la minuta del Senado mexicano contiene errores, omisiones y contradicciones y agregó que: “con la reforma judicial, las autoridades electorales enfrentan grandes retos”.

En otro tema, y otro espacio, el coordinador de los diputados federales del PRI expuso lo sucedido al alcalde Alejandro Arcos fue atroz, habla de ingobernabilidad en Guerrero.

“Han pasado seis años y la estrategia de seguridad de Morena falló, el combate al crimen organizado resultó insuficiente y el recién asesinato del alcalde de Chilpancingo es un acto de terrorismo que infunde miedo en la población, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien señaló que lo único relevante en la nueva estrategia de seguridad, es retomar la coordinación con los estados”, dijo.

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del Abogado Miguel Ángel Sulub, el líder congresista expuso que lo sucedido al alcalde Alejandro Arcos fue atroz, habla de la falta de estabilidad y de gobernabilidad, así como de la carencia del Estado de derecho en Guerrero.

Por ello, propuso que en el próximo presupuesto se destinen fondos para la construcción de policías municipales y estatales, con un programa especial de seguridad para ellos.

Al analizar la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó esta semana el Gobierno federal, señaló que de los cuatro ejes que maneja; Fortalecimiento de Inteligencia, Guardia Nacional, Atención a las Causas y Coordinación, el último es el más importante porque el anterior gobierno nunca procuró el diálogo con los gobernadores y hoy se dice que van a trabajar coordinados con los estados.

El legislador priista puntualizó que el uso de inteligencia no es nada nuevo porque siempre ha estado presente a través de diferentes organismos en la lucha contra el crimen organizado. En el tema de atención a las causas, llamó a tener cuidado porque manejar la pobreza como una causa, podría caer en estigmatizar a los pobres.

Sobre la Guardia Nacional, dijo que es una institución que tiene seis años dependiendo de la Secretaría de la Defensa y son los años más violentos que se han registrado en el país. Como prueba recordó los 200 mil homicidios contabilizados en el sexenio anterior, cifra que ha dejado claro que el estado más violento por cada 100 mil personas es Colima.

Con este escenario, Moreira Valdez sostuvo que no duda que el secretario de Seguridad federal sea un buen policía, pero considero que no va a tener efectividad, porque no tiene fuerza a su mando, todo está en el Ejército.

