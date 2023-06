Al parecer hubo ajusticiamiento, afirma AMLO sobre caso de Nuevo Laredo

Durante su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el caso de Nuevo Laredo al parecer hubo ajusticiamiento.

MÁS INFORMACIÓN Sedena colabora con FGR para esclarecer la muerte de civiles en Nuevo Laredo

"Me informaron y ya se está actuando; al parecer si hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos, cuando hay un exceso, cuando hay acciones así, se tiene que castigar y ya se inicio el proceso y ya están a punto de ponerse a disposición de las autoridades", reveló el mandatario.

Agregó que la exigencia de sancionar estos presuntos ilicitos proviene desde la Secretaría de la Defensa Nacional.

"De entrada, la misma Secretaría de la Defensa Nacional está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial; es la fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento, y repito no somos iguales", reiteró López Obrador.

El Presidente dijo que son hechos aislados y por ello la importancia de castigar a los responsables.

"Estos son casos aislados y cuando se dan se castigan, no se permiten pues ni el exceso de fuerza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir desterrando", demandó.