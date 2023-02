¿Cómo identificar la violencia en relaciones de pareja?

La violencia contra la mujer se puede presentar en diversas formas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas situaciones son indicadores de violencia en relaciones de pareja :

- Controla tus actividades: Si decide o quiere decidir las actividades que realizas cuando no están juntos, o si está llamando constantemente durante el día para saber qué estás haciendo o si estás con alguien más.

- Opina o decide sobre tu vestimenta: Si opina negativamente sobre tu forma de vestir y quiere decirte qué prendas puedes o no utilizar.

- Controla tus relaciones: Si te prohíbe relacionarte con ciertas personas o se molesta por tus amistades, o incluso por tu familia. Si no te deja comunicarte con otras personas.

- Te culpa o responsabiliza de las cosas malas: Cuando suceden cosas negativas quiere o te hace sentir responsable de la situación.

- Se apropia de tus cosas: Si quiere controlar tu dinero o tus pertenencias, o bien si se las apropia.

- No respeta tu intimidad: Controla cada detalle sobre tu vida, revisa tu celular y tus redes sociales.

- Muestra celos continuamente: Si es una persona que es celosa y lo muestra continuamente, sin importar la situación o el lugar en el que se encuentren.

- Te acusa de infidelidad: Si constantemente dice que eres infiel, o aprovecha cualquier situación para decirte que eres infiel.

- Critica a tu familia: Si critica las tradiciones o costumbres de tu familia de manera negativa.

- Te obliga o presiona para tener relaciones sexuales: Si te obliga o presiona a tener relaciones sexuales mediante chantaje emocional, violencia verbal o física.

- Te ha agredido físicamente: Si te ha empujado, jaloneado, abofeteado o cualquier muestra -aunque sea mínima- de violencia física.

- Te insulta o se burla de ti: Si te insulta, descalifica o se burla de ti, tanto en público como en privado.

- Cuando se molesta piensas que podría agredirte físicamente: Si en alguna conversación o discusión se molesta crees que te puede golpear.

- Cuando discuten sientes miedo: Si al hablar sientes miedo cuando se molesta.

- Sientes que no puedes negarte a cosas que no quieres hacer: Si no quieres hacer algo no puedes decirle que no, porque no sabes cómo hacerlo y te produce miedo su reacción.

Si te identificas con alguna o varias situaciones, cuéntale a tus personas cercanas sobre la situación. También puedes pedir ayuda al 911. Recuerda que no estás sola.

