Iglesia señala que COVID-19 despertó un sentimiento de solidaridad en las personas

La Iglesia católica afirmó a través del semanario Desde la Fe que la pandemia del COVID-19 mostró dos caras de la moneda: por un lado, este virus despertó en las personas un sentimiento de "solidaridad que parecía olvidado"; sin embargo, también evidenció los rezagos y las carencias de todo tipo que aquejan al mundo.

Detalló que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó durante el confinamiento, según un estudio llevado a cabo por Oxfam, la cual es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países.

Agregó que durante la emergencia sanitaria se exacerbó la desigualdad en México. Ejemplificó que algunos países aprovecharon su poder y sus recursos económicos para acaparar las vacunas contra COVID-19. Además, dijo que durante esta pandemia, gran parte de la población sufrió una crisis económica.

Al respecto, la Iglesia católica hizo un llamado a la ciudadanía a no ser indiferentes ante el dolor ajeno.

"Ante esta oportunidad que hoy se nos brinda, hacemos un llamado a retomar las acciones que nos encaminan a salir de esta experiencia siendo mejores. No seamos indiferentes al hambre de tantos hermanos y hermanas que no tienen que comer, o que abandonan sus países y sus pertenencias huyendo de la pobreza o la violencia. Dejemos de pensar que el dolor de una guerra geográficamente lejana, no es asunto nuestro, y hagamos oración para que reine la paz en todos los lugares y para que el Señor consuele a las personas que sufren, especialmente a los niños, que —como dice el Papa Francisco— son víctimas de la 'soberbia de los adultos'".