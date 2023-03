Incendio en Juárez. Rentan tráileres con refrigeración para cuerpos de migrantes

Tras la tragedia ocurrida en el centro de retención de migrantes ubicado en Ciudad Juárez, en donde al momento se registran 38 muertes confirmadas por las autoridades federales, se informó a través de la Fiscalía de Chihuahua que los cuerpos serán resguardados en tráileres con refrigeración para que no se descompongan y puedan ser repatriados.

César Jáuregui, titular de la Fiscalía de Chihuahua, indicó que el Servicio Médico Forense se encuentra saturado y trabajando a toda su capacidad.

Así se vive un día después del incendio en el centro de retención de migrantes en Juárez. Cortesía Canal 44 Ciudad Juárez

Renta de tráileres

De acuerdo a medios de comunicación locales, entre ellos Canal 44, informaron que la Fiscalía Zona Norte renta tráileres para resguardar los cuerpos de los migrantes fallecidos, toda vez que el Servicio Médico Forense se encuentra saturado y trabajando a su máxima capacidad.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, indicó que los cadáveres se mantendrán en esos tráileres para evitar que se descompongan en lo que inicia el proceso de repatriación hacia sus diferentes países.

Indicó también que la investigación sobre lo sucedido en el centro de retención de migrantes en Ciudad Juárez se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República, pero que la Fiscalía en Ciudad Juárez, está apoyando en las peticiones que realice directamente el Gobierno Federal a través de la FGR.

El número de migrantes fallecidos aumentó a 40, de acuerdo al INM. Especial

El retiro de los migrantes, ajeno al incendio

Por su parte, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que el retiro de los migrantes de las calles, es ajeno al incendio que quitó la vida a varios extranjeros y que le parece injusto que se quiera lucrar con esta tragedia.

"Algunas quizá, no era la totalidad. Se ha querido dar un giro y eso es totalmente falso. Quizá algunos sí, pero no el total de 100 personas que estaban ahí. Vamos a revisar todo lo que se está haciendo. No tiene ninguna relación lo que sucedió en la calle, con la tragedia. Quien lo quiera unificar está actuando de mala fe, está lucrando con una tragedia terrible donde perdieron la vida, al parecer, 40 personas. No tiene ninguna relación", informó.