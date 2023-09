Indispensable que jueces sean electos por voto: AMLO, en Quinto Informe de Gobierno

En su Mensaje por el Quinto Informe de Gobierno, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa que enviará el próximo año para reformar el Poder Judicial y que plantea elegir a sus integrantes por medio del voto popular, ayudará a limpiarlo de “complicidades, conflictos de interés, corrupción y derroche de recursos”.

5° Informe de Gobierno, desde Campeche, Campeche. https://t.co/WX0diyduTt — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2023

AMLO mencionó que es urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la gente, y que no sean designados por la élite política, pues aseguró que no es cosa menor, ya que los impartidores de justicia deben servir al pueblo y no operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos.

Por otro lado, AMLO dijo que se han basificado 907 mil trabajadores de la educación, se han aumentado salarios de profesores.

AMLO dijo que mientras más crezca la economía, también debe aumentar el salario de los maestros, lo mismo en el caso de los trabajadores de la salud. En este tema dijo que ya funciona el programa IMSS-Bienestar en 18 estados con medicamentos, especialistas, médicos con atención gratuita ya que se va a garantizar la salud para todos los mexicanos, pues es un derecho humano.

Entre los invitados del Presidente al mensaje destacan: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa Nacional; Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

También, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Mauricio Vila, mandatario de Yucatán. El evento se realiza en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones “Campeche XXI”.

