Política neoliberal está condenada al fracaso, insiste AMLO en mesaje por Quinto Informe

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en los casi cinco años de gobierno se ha demostrado el humanismo mexicano, a través de la frase “primero los pobres”, por ello, en su Quinto Informe presenta hechos que así lo comprueban contra el modelo neoliberal.

5° Informe de Gobierno, desde Campeche, Campeche. https://t.co/WX0diyduTt — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2023

“La política neoliberal está condenada al fracaso, ya que la simple acumulación de riqueza sin distribución produce desigualdad y graves problemas sociales. Es falso si les va bien a los de arriba, necesariamente les va bien a los de abajo. Nuestro proyecto se sustenta en lo opuesto, en atender a la base de la pirámide social, lo que genera más ingresos para las familias”, afirmó al inicio del mensaje por su Quinto Informe de Gobierno.

AMLO señaló que ha crecido la economía con mejores empleos y con seguridad social.

En este caso, AMLO dijo que hay 22 millones de trabajadores en inscritos en el seguro social, con una percepción promedio de 16 mil pesos mensuales.

Entre los invitados del Presidente al mensaje destacan: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa Nacional; Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

También, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Mauricio Vila, mandatario de Yucatán. El evento se realiza en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones “Campeche XXI”.

El Presidente de México afirmó que ha crecido la economía con mejores empleos y con seguridad social. En este caso dijo que hay 22 millones de trabajadores en inscritos en el Seguro Social, con una percepción promedio de 16 mil pesos mensuales.

AMLO destacó que hay un aumento del salario en 88 por ciento, además que México es el tercer país en el mundo con menos desempleo, aparte que el reparto de utilidades ha ido creciendo al paso de los años, pues después de la pandemia, la economía creció más de 3 por ciento anual, mientras que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, aunado al envío de las remesas que superarán los 60 mil millones de dólares.

Durante los primeros 6 meses, a México ha sido el principal socio de Estados Unidos, pues el índice de la Bolsa de Valores creció 27 por ciento, mientras que la deuda no ha crecido, ya que se recibió en 4.6 en 2018 y hoy está en 44 por ciento, ya que no se ha contratado deuda.

Para lograr esto, dijo AMLO, se combate a la corrupción ya que nada había dañado más a México que las personas deshonestas, por ello, aseveró que ya no hay privilegios para las corporaciones que no pagaban impuestos, no se entregan recursos a líderes de sociedades civiles, no hay contratos “leoninos”, no se derrocha el presupuesto, no hay sueldos elevados para funcionarias, ni pensiones millonarias a expresidentes, cajas de ahorro especiales, ni viáticos, turismo político al extranjero, desapareció el Estado Mayor Presidencial, se vendió el avión presidencial.

“No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Combatir la corrupción nos ha permitido ahorra y ayudar a los más pobres, ya que 12 millones tienen una pensión”, sostuvo AMLO.