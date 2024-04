INE ordena a Jesús Ramírez revisar y editar mañaneras para no difundir propaganda electoral

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que revise y edite las conferencias matutinas a fin de que no se difunda propaganda electoral durante el periodo de campañas.

La decisión de dictar la medida cautelar fue adoptada con dos votos a favor de los consejeros Claudia Zavala y Arturo Castillo y un voto en contra por parte de la consejera Rita Bell, quien calificó la medida como “desproporcionada e irrazonable”.

Argumentó que esto dejaría en el vocero y el área que coordina la responsabilidad de calificar la legalidad de las expresiones que se formulan en las conferencias del Presidente de la República, para lo cual, dijo, Ramírez Cuevas no tiene experiencia, y que además es una facultad de la autoridad electoral.

“Otra de las consideraciones es que es un órgano que no está especializado en materia electoral, no tiene esa capacidad para determinar cuándo estamos ante expresiones de carácter electoral. Para nosotros, incluso como consejeros, a veces es complicado terminarlo y a veces la Sala lo tiene que volver a revisar… No cuenta con las herramientas para dar un eficaz cumplimiento”, dijo en la sesión de esta mañana.

En contraste, la consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala, recalcó que quejas como ésta han sido reiteradas y que se ha dado puntual claridad de las conductas en las que servidores públicos no pueden incurrir porque así lo marca la Constitución.

leer más AMLO defiende a su vocero Jesús Ramírez tras campaña de calumnias en su contra

“Negar que fuera esto sería tanto como señalar que todos los servidores públicos están imposibilitados para cumplir con la Constitución… Yo sí considero que es proporcional a lo que se nos está denunciando continuamente y la petición que se nos está haciendo, de suspender las mañaneras, sí es un paso que nos está permitiendo avanzar para el cuidado que tenemos que tener en esta etapa de campaña electoral frente a la equidad en la contienda electoral”, comentó.

Además, señaló que es relevante porque en las conferencias no solo se escucha la voz del mandatario federal, sino de otros miembros del gabinete e incluso gobernadores que también están obligados a ceñirse a respetar el marco electoral.

En el mismo sentido se pronunció el consejero Arturo Castillo, quien agregó que el hecho de que una persona desconozca acerca de determinada materia no justifica su falta de responsabilidad.

“El hecho de que el personal de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia no sea perito en la materia, no le exime de la responsabilidad de cumplir con lo previsto en el artículo 134 y 41 constitucional. Si así fuera, entonces básicamente toda la ciudadanía y mexicanos estaríamos excluidos de, prácticamente, todas las obligaciones; solamente aquellos que fuéramos peritos en cada una de las materias de derecho estaremos sujetos a su cumplimiento y esto, claramente, es algo que no puedo compartir”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM