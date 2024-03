Injustificada violencia en Palacio Nacional; Gobierno no es represor: Jesús Ramírez.

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la violencia ejercida esta mañana por normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional, no se justifica cuando el Gobierno federal no es represor ni viola los derechos humanos, pues “ya no es la época de Peña Nieto”.

En sus redes sociales, el funcionario dejó en claro que en el caso Ayotzinapa donde desaparecieron 43 jóvenes estudiantes en septiembre de 2014, lo que se busca es verdad y justicia.

“La violencia no se justifica cuando el Gobierno de México no es represor ni viola los derechos humanos, tampoco hay policías ni granaderos para reprimir. Ya no es la época de (Enrique) Peña Nieto, son tiempos de transformación”, publicó.

En el caso Ayotzinapa lo que se busca es verdad y justicia.

La violencia no se justifica, cuando el @GobiernoMX no es represor ni viola los derechos humanos, tampoco hay policías ni granaderos para reprimir. Ya no es la época de Peña Nieto son tiempos de transformación. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 6, 2024

Lo anterior en respuesta a las acciones de un grupo de personas encapuchadas que causó destrozos en la puerta 1 de Palacio Nacional, cuando intentó ingresar al recinto para llegar hasta el salón Tesorería donde el presidente López Obrador ofrecía su habitual conferencia mañanera.

Los manifestantes utilizaron una camioneta PickUp de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para estrellarla contra la puerta de madera.

JVR