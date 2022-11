INE presentará controversia constitucional en contra de la CNDH: Lorenzo Córdova

En los próximos días el Instituto Nacional Electoral (INE) interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por invadir esferas que no le corresponden en sus funciones, anunció el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Durante una reunión de trabajo de la Junta General Ejecutiva del INE, el consejero presidente afirmó a juicio de ese organismo, así como sus representantes legales, “la CNDH ha vulnerado su orden constitucional que la rige al entrometerse en una materia que no es de su competencia, más allá de las intencionalidades políticas que existen”.

Lorenzo Córdova aseveró que en el INE son guardianes de la democracia, pero también del orden constitucional que hay, “y una institución olvidándose de su vocación, de su autonomía se entrometió en algo que no es su esfera, eso depende de la postura de cada titular quien lo hace”. Lo que no se puede permitir, es dejar que se vulnere la constitución.

El consejero presidente del INE aseveró que existe una “embestida” contra las autoridades electorales por eso es bueno reivindicar una cultura cívica entre la ciudadanía.

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Jesús George Zamora, hizo un llamado a la serenidad a las y los consejeros electorales en estos momentos por los cuales atraviesa el organismo autónomo para no caer en mayores niveles de confrontación.

George Zamora consideró que este tipo de acciones no cuidan a la institución, la cual no queda bien parada “ya que no la veo en un ejercicio de autocrítica”, para valorar todo lo que ha pasado como fue el tema de la encuesta realizada por el INE, así como la confrontación con la CNDH.

“Lorenzo porque te estimo, eres un líder en la institución, es necesaria la serenidad y la responsabilidad y que se atiendan todas las críticas hacía la institución de una forma serena”, pidió.

Lo anterior, fue durante el análisis de un punto de la reunión de trabajo en donde se analizó un proyecto de acuerdo sobre la modificación al alcance con impacto presupuestal para el proyecto de “Formación y participación ciudadana de niñas y niños adolescentes”.

