INE, Tribunal Electoral y Suprema Corte son la ‘Santa Inquisición’, acusa AMLO; seguirá sección ‘No lo digo yo’

El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han convertido en “la Santa Inquisición” por censurar las conferencias mañaneras y prohibir que se hable de las elecciones del próximo año, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No pues ya es como la Santa Inquisición, ya es el instituto de la censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del derecho, porque no es de la justicia”, lamentó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En respuesta a las medidas cautelares emitidas por el INE para “bajar” las mañaneras donde se habla del proceso electoral, de la senadora Xóchitl Gálvez, así como prohibir señalamientos en esos casos, AMLO advirtió que seguirá hablando de ello a través de la nueva sección “No lo digo yo”.

Señaló que se transmitirá diariamente en este espacio matutino porque es muy difícil que aparezca información sobre la “hipocresía de los conservadores” en los medios de comunicación tradicionales, los cuales, acusó, son manipulados por la mafia del poder.

“La sección va a seguir y no sólo dando a conocer esto, sino otras cosas”, aseguró López Obrador, quien aprovechó por tercer día consecutivo para exhibir el video de una entrevista con el expresidente Vicente Fox donde supuestamente se pronuncia por desaparecer los programas sociales.

“A ver ponlo otra vez”, pidió a su vocero Jesús Ramírez Cuevas, mientras el jefe del Ejecutivo federal señalaba: “Imagínense la revelación de lo que dijo Fox, no me voy a cansar de ponerlo porque no lo digo yo, lo dice Fox”.

Y agregó: “Es importante que todo eso se dé a conocer porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente que quieren regresar por sus fueros los corruptos, me castigan, entonces para qué exponernos, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos”.

López Obrador consideró que están muy nerviosos y desesperados en la oposición porque no tienen llenadera y son muy corruptos.

“Lo que demuestran es lo que tienen guardado, su hipocresía, pero esto es lo que piensan, me canso ganso, así piensan todos estos conservadores corruptos (…) ese es el fondo de todo, se sentían los dueños en el país, es una élite de traficantes de influencias que se dedicaban a saquear el país”, sostuvo.

