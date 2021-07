En informe, oposición ve 3 años de retrocesos

Los partidos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano criticaron el informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que señalaron que ha habido un retroceso en los últimos años, y que los datos presentados están “fuera de la realidad del país”.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, señaló que el Presidente López Obrador está “reprobado” en su gestión y acusó que el país está en una crisis.

En un comunicado, el líder del PAN expuso que hay escasez de empleo, “no hay crecimiento económico, seguridad ni hay medicamentos”, además del alza a productos y servicios de primera necesidad.

“Si al Presidente de la República se le pusiera una calificación, estaría completamente reprobado, porque el país no ha avanzado en nada y, por el contrario, ha retrocedido en todo”, manifestó el dirigente del blanquiazul.

Cortés Mendoza dijo que el primer mandatario difundió “mentiras y datos falsos” durante su mensaje por los tres años del triunfo electoral.

En tanto, advirtió que la violencia en el país se ha desatado, aunado a que no hay una estrategia para combatir a los grupos criminales. “(El Presidente está) más preocupado por perseguir a sus adversarios políticos que a los asesinos, feminicidas y narcotraficantes”, acusó.

El líder panista afirmó que el jefe del Ejectuivo federal “aún está a tiempo de dejarse ayudar por la oposición que puede ayudar a cambiar el destino del país”.

El dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, manifestó que el mensaje por su tercer año del triunfo electoral estaba lleno de “autoelogios”, pero sin autocrítica, lo que dificulta cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de México.

“Antes, con otros datos, ahora con una encuesta a modo, trata de convencernos de que cuenta con el apoyo mayoritario. Como si eso fuera suficiente para ocultar el fracaso de sus políticas de justicia, medio ambiente, salud, economía o combate a la corrupción”, cuestionó en su cuenta de Twitter.

Clemente Hoeflich criticó que el Presidente calificó a la oposición como “clasistas, racistas e hipócritas”, además, apuntó que busca imponer una verdad absoluta.

Por su parte, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, acusó al primer mandatario de atacar a los medios de comunicación y la oposición en lugar de cumplir los 100 compromisos que planteó al inicio de su Gobierno.

“El precio de las gasolinas no ha disminuido; la bancada de Morena votó a favor de desaparecer las estancias infantiles; el Presidente de la República se comprometió a garantizar atención médica y a que se otorgaran medicamentos gratuitos, y hoy no hay medicamentos en los hospitales; las infancias que padecen cáncer no están recibiendo sus tratamientos porque el abasto es insuficiente y se acaba de vivir una de las elecciones más violentas en el país”, subrayó.

En cuanto al manejo de la pandemia, recordó que hace un año se vivía uno de los peores momentos de la contingencia que ha cobrado la vida de más de 230 mil personas.

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo puso un comentario en redes sociales en el que señaló que “Hoy México tiene un Gobierno que da más informes que resultados”.