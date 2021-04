Inhabilitan 3 años 8 meses a empresa que realizaba outsourcing para el ISSSTE

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 45 meses (3 años 8 meses) a la empresa Cos Campestre S.A por incumplimiento en el contrato de outsourcing con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esa sanción por incumplir en el contrato de outsourcing con ISSSTE, aplicará a partir de este martes 27 de abril de 2021 y concluirá el 27 de diciembre de 2024.

La inhabilitación impide que celebre contratos de outsourcing con dependencias y entidades del Gobierno federal, estados y municipios, quienes deberán abstenerse de firmarlos.

Los proyectos de outsourcing que ya estén firmados o en curso se deberán respetar, informó la SFP en una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La compañía Cos Campestre participó en un proyecto de outsourcing que se denominó como “modernización del sistema de pensiones del ISSSTE”, mediante el cual se brindaban servicios integrales de reclutamiento, selección, capacitación y administración de nómina para la integración y mantenimiento de la fuerza comercial de Pensionissste.

Entre el 25 de julio de 2014 y el 31 de julio de 2019, dicha empresa de outsourcing recibió cinco contratos por parte del ISSSTE, de los cuales cobró mil 515 millones 479 mil 180 pesos, de acuerdo con los registros en compranet.

La SFP impuso una multa, pero no especificó el monto y sólo publico en el DOF que si al término de los 45 meses de castigo, no se había cubierto la misma, no se levantarían las restricciones para hacer negocios con los Gobiernos federal, estatal y municipal.

EGC