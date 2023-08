Inician clases con seis estados sin libros de texto

Con honores a la Bandera e informes sobre la entrega de libros de texto gratuitos al cien por ciento en 26 estados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el ciclo escolar 2023-2024, con el cual regresaron a clases más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes de 226 mil escuelas públicas y privadas, en lo que significa la nueva escuela mexicana.

A través de enlaces virtuales a nueve estados, el primer mandatario, acompañado por los titulares de Educación Pública, Leticia Ramírez, y de Profeco, Ricardo Sheffield, encabezó la ceremonia de inauguración del periodo escolar, donde se destacó que han sido repartidos 95.6 millones de libros de texto, excepto en Chihuahua y Coahuila.

Dijo que son pocos los libros donde no se han distribuido, como en dichas entidades, por la suspensión que otorgó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, mientras que Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato ya los tienen en las escuelas, pero sin entregar a los alumnos.

“Son pocos los estados en donde no se han distribuido los libros. En el caso de Chihuahua y Coahuila, por lo que ya sabemos: los gobernadores de esos estados presentaron controversia y un ministro de la Suprema Corte resolvió que no se distribuyan los libros, y por eso no se está haciendo.

“En otros casos ya se tienen los libros, pero no los han distribuido, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato, pero ya los tienen, están incluso en las escuelas, ahí no hay ningún amparo, nada”, sostuvo.

Respecto a la entidad mexiquense, detalló, persisten dos criterios porque el amparo otorgado por un juez federal sólo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes, “y hay la interpretación de que no sólo a los 20, sino a todos los estudiantes del Estado de México”.

Refirió que la primera interpretación que resolvió un juez mexiquense es la que tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, los abogados de la secretaría, y del Gobierno del Estado de México sostienen que aplica para todos los estudiantes. Por ello, añadió, habría una reunión con el gobernador Alfredo Del Mazo y el equipo jurídico, para llegar a un acuerdo.

Leticia Ramírez, titular de Educación Pública, reiteró que no hay impedimento jurídico para cumplir con la responsabilidad que corresponde para garantizar la educación, con varias características de una educación profundamente humanista, multicultural e inclusiva.

“Donde no se han podido repartir, Chihuahua y Coahuila, porque tanto la gobernadora Maru Campos como Miguel Ángel Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso los alumnos no los tienen; es una decisión que tomó el ministro”, subrayó.

En la conferencia matutina, el Jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, en un enlace desde la escuela Participación Social 2, en la alcaldía Venustiano Carranza, indicó que se han distribuido casi cuatro millones de libros de texto gratuitos, pues “éstos son un derecho de las niñas y niños; son un factor de cohesión social, identidad nacional, un gran apoyo para los padres de familia”.

Además, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló, también a distancia, que en la entidad se repartieron al 100 por ciento los materiales educativos y refrendó su respaldo a la “gran revolución educativa” impulsada por el gobierno de la transformación.

“Contentos de iniciar un nuevo ciclo escolar que será histórico, porque significa la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana. Aquí estamos. Va a permitir profundizar avances en el país, bienestar y justicia (…) Seguimos avanzando con la transformación”, resaltó.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, señaló que 400 mil niños y niñas ya tienen sus libros de texto gratuitos, además de contar con 400 mil uniformes e igual número de paquetes de útiles escolares gratuitos. “Gracias por todo su apoyo y respaldo”, refirió el priista.

Una “proeza”, concretar el proyecto

El director de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, dijo al personal de este organismo que debe sentirse orgulloso por el trabajo hecho para concretar los nuevos libros de texto gratuitos.

Por medio de un mensaje en Twitter, compartió fotografías de algunos involucrados en el proyecto, a quienes felicitó por haber culminado la propuesta.

“A toda la Dirección General de Materiales Educativos ¡Felicidades por la proeza que cumplieron! Sabíamos que nuestro trabajo sería cuestionado porque lo llevamos hasta las últimas consecuencias... porque no negociamos; porque no traicionamos nuestros principios. ¡Siéntanse orgullosos!”, dijo en un mensaje en redes.

También compartió el video de la entrega de los materiales en un plantel, donde una alumna de tercer grado agradece sus nuevos materiales.

“¡No tienen nada qué agradecer! Todxs en la Dirección General de Materiales Educativos lo hicimos porque amamos a nuestro país; porque soñamos con un México con más equidad... ¡Estamos para servirles!”, dijo.

Imco ve riesgos por el nuevo plan de estudios



El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió de nueva cuenta sobre los riesgos a la educación, como aumento en la pérdida de aprendizajes y mayor carga para docentes, a raíz del nuevo plan de estudios y la falta de uniformidad para su implementación en el país en este arranque de ciclo escolar.

“El caos y la controversia que ha rodeado los nuevos libros de texto gratuitos las últimas semanas es tan sólo una consecuencia de la improvisación que envolvió desde un inicio la nueva propuesta curricular. La falta de claridad y de consenso respecto a su aplicación generan un escenario poco propicio para incorporar con éxito los cambios en el plan de estudios”, señaló.

A razón de esto es que vaticina que el nuevo modelo de enseñanza derivará en un posible freno a la “generación de talento”, pues afirma que está en contra de responder las habilidades y necesidades del mercado laboral.

También señala la desarticulación de la ruta educativa por considerar que no hay vínculos entre los aprendizajes de la educación básica y el nivel medio superior, lo que tendría como consecuencia un mayor abandono escolar.

A los efectos que prevé el Imco, también se suman la “profundización” de pérdida de conocimientos clave como matemáticas y ciencias, ante los que podría haber una pérdida de interés por aprender de parte de los alumnos.

Por último, apunta que habrá una mayor carga de trabajo para el magisterio, al promover una autonomía sin límites para que los docentes impartan clases y decidan los contenidos y dinámicas.

Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que, a través de sus centros empresariales, en coordinación con la sociedad civil, apoyará en la distribución de materiales pedagógicos de apoyo, alternativos a los libros de texto.

En conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, anunció también la conformación del Colectivo por la Educación “Niños que sí aprendan” integrado por diversos organismos empresariales y de la sociedad civil.