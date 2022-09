Iniciativa priista para dejar Ejército hasta 2028 agrieta alianza… y al PRI

La iniciativa de reforma constitucional de la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, para ampliar hasta 2028 el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no sólo puso en punto de quiebre a la alianza Va por México, sino que fracturó al tricolor en el Congreso, al dividir las posiciones entre las bancadas de diputados y senadores.

Luego de que la legisladora de Durango presentó la iniciativa, el documento fue respaldado por diputados de la bancada y por su coordinador, Rubén Moreira, quien apuntó: “Si no hacemos algo, los ciudadanos en 2024 se quedarán sin la protección del Ejército. Hay momentos en que se deben tomar decisiones y, si no las toman los demás, nosotros lo estamos proponiendo”.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, en conferencia de prensa acompañado por senadores del blanquiazul, ayer. Foto: Especial

Esta determinación provocó el rechazo inmediato de los partidos aliados del PRI en la alianza Va por México, que demandaron al tricolor retirar la iniciativa o que la vote en contra.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lanzó un ultimátum en conferencia de prensa en el Senado, que por esta iniciativa, que va en contra de los principios que han defendido, el PRI tendrá que cargar con la responsabilidad de por qué no continuará la coalición Va por México.

“Hoy, la dirigencia nacional del PRI debe asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva, destructiva y contaminante ‘Ley Bartlett’; tenemos un mandato de millones de mexicanos.

“Espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra porque, de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar el porqué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, ni mucho menos en lo electoral”, aseveró.

Dijo que ya platicó con Jesús Zambrano, líder del PRD, y están en completo acuerdo de no acompañar ni la minuta del Senado sobre la Guardia Nacional, ni la iniciativa de reforma constitucional propuesta por Yolanda de la Torre y que se discutirá en la Cámara de Diputados.

“La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero, si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”, remarcó.

De hecho, el perredista Jesús Zambrano reprochó al tricolor por “el madruguete” y dijo que, sin que se trate de un ultimátum, esta iniciativa sí pone en riesgo la alianza para el 2023 y para el 2024.

La respuesta de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, no tardó en llegar, pues después de recibir la decisión de Marko Cortés, advirtió que “el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México”.

Incluso, Rubén Moreira negó que la propuesta de reforma constitucional haya sido una “moneda de cambio” para cesar los señalamientos en contra de Alito Moreno y también descartó que sea para ampliar la militarización del país, por lo que, de antemano, rechazó pedirle a la legisladora que retire su iniciativa.

En el Senado, el grupo parlamentario encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong —quien ha cuestionado abiertamente la gestión de Alejandro Moreno como dirigente—, adelantó que no respaldará la propuesta para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“El voto va a ser en contra y, por supuesto, no estamos de acuerdo ni en la presentación, ni en esta iniciativa; va en contra de lo que hemos venido planteando en estos últimos años, se les dio el tiempo suficiente, pedido por las Fuerzas Armadas aquí en el Senado de la República, y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo, y por eso estamos pidiendo que venga Rubén Moreira a platicar con nosotros”, manifestó.

Respecto a si esta iniciativa surgió del PRI como una moneda de cambio para frenar las investigaciones en contra del líder de ese partido, Alejandro Moreno, el senador Osorio Chong señaló que esa pregunta se le tiene que hacer directamente al también diputado federal priista.

No obstante, consideró, esta “es una buena prueba; por eso digo, hay que buscarlo (a Alejandro Moreno) y hay que pedirle que declare al respecto, y yo espero que sea con la misma fuerza con que ha venido haciéndolo, de no permitir que se rompa la alianza”.

Los demás integrantes de la bancada priista en el Senado compartieron la postura de votar en contra de la iniciativa propuesta por la diputada de su partido Yolanda de la Torre y también por las leyes sobre la Guardia Nacional, como lo señaló la senadora Claudia Ruiz Massieu.

“Uno de los ejes centrales para aprobar esa reforma fue el establecer con toda claridad la temporalidad para la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública; es por lo mismo que estamos anunciando el voto en contra de la minuta que llegó sobre la Guardia Nacional y, como anunció nuestro coordinador, estamos en la ruta de que, una vez que la mayoría oficialista la apruebe, podamos combatirla en la Corte, porque definitivamente la militarización no es el camino”, manifestó.

También el senador Manuel Añorve expresó que, “en lo personal, no estaré de acuerdo en caso de que se apruebe la iniciativa de la diputada”.

Colectivos se manifestaron la noche de este martes en la Ciudad de México, en contra de la militarización del país. La manifestación denominada “Velada por la paz”, salió en punto de las 20:00 horas desde el Ángel de la Independencia rumbo al Senado de la República, con consignas como “Gremio Militar sin Guardia Nacional”, “El tren no es Maya, ese tren es militar” y “No más guerra”. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

AMLO exalta la decisión del tricolor sobre reforma

Ya no habrá policía federal para labores de seguridad y todo recaerá en la Guardia Nacional, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar la bienvenida a la iniciativa del PRI para ampliar hasta el 2028 la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública.

“Puede haber policías para otras funciones, por ejemplo, la seguridad de las instituciones existe, eso va a seguir funcionando, es lo que va a existir, va a ser la Guardia Nacional para la seguridad pública, eso es lo que quiero, que esa sea la institución, por mandato legal, encargada de la seguridad pública, la Guardia federal. Los estados son soberanos, tienen sus policías estatales; los municipios, lo mismo”, aclaró el Presidente.

López Obrador se expresó por la ampliación, hasta el 2028, de la permanencia de los militares en las calles, tal como lo propuso el PRI en el Congreso.

“Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron; o sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, manifestó e incluso pidió al PAN que los temas de seguridad no se involucren con temas partidistas.

“Yo llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN, o sea, que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente; además, que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo, porque no les queda; eso es hipocresía”, señaló.

Y le recomendó al PRI romper la alianza con el PAN. “Pues también, pues cualquier partido lo que busca es salir adelante y, si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas; o sea, ¿qué hacen?”, resaltó.

López Obrador manifestó que, si la propuesta del PRI es aceptada y se prolonga la estancia de los militares en tareas de seguridad, más allá de que concluya el plazo fijado para 2024, se someta a una consulta popular para saber si debe o no permanecer en las calles.

“Un acuerdo, y que se someta la actuación hacia delante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso”, propuso.

Recordó que desde su campaña presidencial en el 2012 habló de una colusión entre el PRI y el PAN, que llamó el PRIAN, y entonces lo rechazaron, pero al paso del tiempo lo han confirmado.

“Y llega Salinas y comienza un proceso o intensifica el proceso de privatización y se unen, y por eso empezamos a hablar nosotros de PRIAN, y decían: ‘No es cierto, son distintos’, y engañaron a muchísima gente, mucha gente pensando que eran distintos”, mencionó.