INM ordena evitar cruce de menores

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ordenó evitar el cruce de menores por la frontera común con Estados Unidos, debido a que se ponen en riesgo sus vidas.

Durante al arranque del operativo Semana Santa 2023 en el estado de Oaxaca, dijo que, si es necesario, se los quitarán a los padres, ya que buscan proteger el interés superior de la niñez y resguardarlos bajo su tutela, ya que es una obligación del Estado, sobre todo cuando pasan por zonas de riesgo como el río Bravo.

“Es una imprudencia de los padres, no pueden poner a los niños, por ejemplo, en el cruce del río Bravo, expuestos a que se ahoguen, por ello di instrucciones en caso de que sea necesario de que se quiten a los niños de los padres para poder nosotros tutelar el interés superior de la niñez, y no vamos a permitir poner en riesgo la vida de los menores, así sean los padres”, indicó.

Respecto al éxodo de migrantes en Ciudad Juárez que intentó llegar a Estados Unidos de manera irregular, señaló que se inició un operativo para tratar de recuperar a toda la gente, aunque aclaró que muchos de ellos ya se encuentran muy avanzados. Sin embargo, afirmó que será Estados Unidos quien revise su seguridad por el intento de “portazo” y refuerce las medidas de seguridad.

Por otra parte, indicó que ya no existen caravanas migrantes en el país y los éxodos que persisten son por “goteo”, aparte que no hay presión por parte del vecino del norte para mantener en territorio azteca a los extranjeros de Centroamérica, pues evidenció que sólo se darán facilidades a quienes tengan a México como su destino, y no a los que desean llegar a Estados Unidos.

Por otra parte, los agentes migratorios del INM identificaron a 61 personas en situación irregular, que se encontraban en las instalaciones de la empresa Ferrocarril Mexicano en Torreón, Coahuila.

Al llegar, los agentes fueron recibidos con piedras y palos por los extranjeros, e inmediatamente después saltaron las bardas de la empresa; sin embargo, fueron detenidos y trasladados a una delegación del INM, para acreditar su estancia legal.