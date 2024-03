Insabi dejó perdidos casi $2 mil millones

El extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó cerca de dos mil millones de pesos perdidos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó como anomalías pendientes por aclarar en sus poco más de tres años de existencia, y cuya responsabilidad ahora pasó al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, el organismo que tenía como objetivo garantizar la prestación de servicios de salud y entregar medicamentos y otros insumos a la población sin seguridad social, dejó una cuenta sin justificar de mil 909 millones de pesos por múltiples causas, entre las cuales destacan gastos no comprobados, entre 2019 y 2022.

El monto es casi cinco veces más de lo que, por ejemplo, se presupuestó para este 2024 en el rubro de creación de plazas para el sector salud, cuya bolsa es de apenas 410 millones 139 mil 902 pesos.

El diputado Alberto Carrillo, expresidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que ahora que el Insabi desapareció, la responsabilidad recae en el IMSS para encontrar la causa y subsanar las anomalías.

El Insabi surgió en el sexenio actual, del decreto publicado el 29 de noviembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero inició operaciones formales el 1 de enero del 2020.

La Auditoría tendría que pronunciarse prontamente (…) no sabemos qué pasa con una cantidad de observaciones que quedan prolongadas a los 120 días que tiene la Auditoría para pronunciarse

Alberto Carrillo, Diputado y expresidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF

Su misión fue alcanzar un nuevo esquema de coordinación con los estados para asegurar una adecuada dispersión de plazas médicas, combatir la corrupción, garantizar el abasto de medicamentos y mejorar la planificación de los recursos en infraestructura médica.

El 29 de mayo del 2023 fue publicado en el DOF el decreto por el que se extinguió al Insabi, luego de que así lo avalara el Congreso, para dar paso a la creación de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y con lo que éste absorbió las funciones de lo que fue el Instituto de Salud para el Bienestar.

El legislador afirmó que el monto por mil 909 millones podría crecer, debido a que aún falta que se presenten los resultados de la Cuenta Pública correspondiente al 2023, año durante el cual el instituto se mantuvo activo por medio año.

“La Auditoría tendría que pronunciarse prontamente. Un reclamo que hacíamos es que ciertamente la Auditoría emite pliegos de observación a los entes, (pero) es un hecho que no sabemos qué pasa con una cantidad de observaciones que quedan prolongadas a los 120 días que tiene la Auditoría para pronunciarse”, declaró en entrevista.

Entre las anomalías no aclaradas se encuentran algunas correspondientes al gasto para atender la pandemia de Covid-19 en México.

Una de ellas indica irregularidades por 920 millones 441 mil 600 pesos por la compra de 650 ventiladores AEONMED VG70, que se formalizó desde el 4 de abril de 2020 con la empresa Viva Enterprises Limited, y que fueron pagados el 13 de abril del mismo año, pero de los cuales no se proporcionaron evidencias de su entrega al Insabi por parte del proveedor.

En un monto menor, hay 8.9 millones de pesos sin justificar por la falta de documentos que sustenten la entrega y distribución de dos mil 250 ventiladores pagados a cuatro proveedores para atender la misma emergencia sanitaria.

No obstante, la mayor cifra que, de persistir, representaría un daño al erario, es por 651 millones 99 mil 540 pesos por no acreditar la entrega de bienes cuyas órdenes de suministro no se encontraron dentro de las bases de datos de los insumos entregados al Insabi con cargo al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social.

Otro motivo también fue el pago por la distribución de medicamento que no se pudo comprobar que correspondiera a insumos adquiridos con recursos del ejercicio fiscal 2022.

PAN ve “desastre” de la 4T en salud y seguridad



El vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar Vega, aseguró que el Gobierno federal dejará “un desastre” en la salud y la inseguridad del país.

“El actual gobierno morenista ha sido un auténtico desastre en toda la extensión de la palabra, ha llevado a nuestro país a un grave retroceso en muchos temas, pero lo que más ha golpeado a los mexicanos es la destrucción del sistema de salud y el grave problema de inseguridad en el que está inmerso nuestro país”, acusó.

En videomensaje recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular, sistema de salud que, dijo, funcionaba, aunque precisó era perfectible.

Señaló que daba un servicio digno, atendía a la población sin prestaciones de seguro social y sin que tuvieran que gastar recursos cuando sufría de algún problema en su salud.

Con información de Jorge Butrón