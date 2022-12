En interna de Morena no hay piso parejo: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lamentó que en la contienda interna de su partido para definir al candidato presidencial no haya “piso parejo”, porque dijo que es evidente que no todos se promueven con las mismas ventajas.

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta acudió a Hidalgo para acompañar al senador Navor Rojas en su informe de actividades legislativas, donde el político zacatecano dio un discurso en el que fue abucheado por quienes denominó como “neomorenistas”.

“Algunos de los que gritan ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho; simplemente, escudados en el anonimato, siguen la indicación de que cuando llegue Monreal griten en contra, abuchéenlo, como cuando fue el informe, el informe de la toma de protesta de Julio; eran los mismos que estaban adelante, que siguen a una aspirante y gritan y gritan para decir: No quieren a Monreal en Hidalgo. Lo abuchearon. Pero vean aquí, ¡son más los aplausos que los abucheos, porque todos quieren la unidad, la unidad!”, manifestó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política declaró ante los medios de comunicación que en la contienda interna por la candidatura presidencial hay quienes se promueven con marcada ventaja.

“Mientras otros tienen abundancia, recursos, mantas, mamparas, incluso estructura del gobierno promoviéndolas, para mí no; vean cómo llego, solo, sin ningún tipo de avanzada ni nada, porque creo en la democracia y creo que los militantes de Morena sabrán valorar el trabajo realizado en los últimos 26 años”, dijo.

Monreal subrayó que no hay piso parejo cuando el mismo Presidente de la República hace una mayor mención de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, a quien reconoce hasta como “hermana”, mientras que a él no lo distingue ni como “entenado”.

“Para mí no hay piso parejo cuando promueve, pondera a la Jefa de Gobierno 129 veces y a mí sólo una vez; cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido ni entenado; soy como un fantasma en la familia, pero ahí estoy en la familia”, declaró.

Monreal aseguró que, así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene un problema con él, el senador tampoco tiene problema con el mandatario federal.

“Como lo dijo el Presidente: ‘con Ricardo no tengo problema’. Yo al Presidente le digo: ‘con el Presidente yo no tengo problema’. Yo tengo respeto por el Presidente y voy a luchar con autonomía, con independencia y con racionalidad a través de un proceso de reconciliación que estoy planteando para la nación”, manifestó.

Respecto a la resolución del INE en contra de Claudia Sheinbaum para que no se promueva rumbo al 2024, Monreal Ávila remarcó que todos se deben apegar a las determinaciones de las autoridades electorales.