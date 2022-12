"No tengo problema con AMLO": Monreal; reprocha que promueva a Sheinbaum

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene un problema con él, el senador tampoco tiene problema con el mandatario federal .

"Como lo dijo ahora: 'con Ricardo no tengo problema', yo al Presidente le digo: 'con el Presidente yo no tengo problema', en respuesta a su afirmación hoy en la mañanera en Campeche. Yo tengo respeto por el Presidente y voy a luchar con autonomía, con independencia y con racionalidad a través de un proceso de reconciliación que estoy planteando para la nación"

Sin embargo, ante los medios de comunicación en Hidalgo reprochó que el Presidente López Obrador sea quien promueve directamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Dijo que ante esta situación es evidente que no hay piso parejo, porque mientras que a la mandataria capitalina la reconoce hasta como “hermana”, a él no lo distingue ni como “entenado”.

Recalcó que no hay piso parejo cuando promueve y pondera a la Jefa de Gobierno 129 veces y a él sólo lo trata "como un fantasma en la familia".

Respecto a la resolución del INE en contra de Claudia Sheinbaum para que no se promueva rumbo a 2024 , Monreal remarcó que todos se deben apegar a las determinaciones de las autoridades electorales.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política aclaró que él no ha establecido contacto con los partidos de la coalición Va por México ni con Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura presidencial bajo otras siglas que no sean las de Morena.

"Yo no voy a ser factor de división, ni quiero ser motivo de descalificación al interior de Morena, porque yo no afirmé que si no era por Morena me iría por Va por México, ni ellos me han invitado ni yo he tocado sus puertas, yo estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena, quiero agotar toda mi lucha y toda mi resistencia, porque considero, eso sí, ser el mejor de los cuatro aspirantes a suceder al Presidente"