Mario Delgado respalda que “corcholatas” usen “todo lo que sirva” para promocionarse

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, avaló que “las corcholatas” presidenciales utilicen “todo lo que sirva” para darse a conocer, porque dijo que bajo el gobierno de la Cuarta Transformación “ya no hay tapadismo”.

Al acudir al informe de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, dentro de los márgenes que permita la ley, los aspirantes presidenciales de Morena deben recurrir a todas las estrategias para que la gente los conozca.

“Todo lo que sirva para darse a conocer es bueno porque la gente va a decidir. Ya no es como antes, ya no hay tapadismo, ya no hay dedazo, la gente va a decidir; se va a decidir a través de una encuesta. Entonces, es importante que la gente conozca a todos los perfiles”