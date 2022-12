AMLO amplía a cinco las “corcholatas”, pero sólo tres son sus “hermanos”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador amplío a “cinco o 10” el número de “corcholatas” , es decir, de posibles candidatos a la Presidencia de la República en 2024; sin embargo, aclaró que, aunque tres de ellos son sus “hermanos”, será el pueblo el que decidirá.

"Nada más cinco, no veo más; puede ser que 10, pero eso se resuelve sin problema. Además, son muy hermanos, son mis hermanos : son mi hermana Claudia, mi hermano Adán y mi hermano Marcelo. No tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con Noroña. Lo va a decidir el pueblo, lo va a decidir la gente”,

El Presidente López Obrador se refirió una vez más a la oposición, y dijo que, para la contienda electoral de 2024, habrá en ésta una pelea entre más de 50 aspirantes, los cuales, subrayó, sólo fingen querer llegar a la candidatura presidencial para obtener una posición plurinominal en el Congreso .

"Los del bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes, hay como 100. […] Se van a apuntar todos y van a buscar ser candidatos a la Presidencia, pero no para serlo, sino para que terminen de candidatos a diputados, en las listas plurinominales”, explicó el mandatario.

Es un truco; tienen que competir la señora Margarita [Zavala], la señora Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, Colosio [Riojas], Chumel [Torres] —que, no sabemos, pero también puede ser—, [Gabriel] Quadri… Son bastantes. No va a estar aburrido; va a estar interesante, porque son como 50 en el flanco derecho. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Por otro lado, respecto a la próxima candidatura presidencial de Morena, reiteró que, quienes se encuentren molestos por la forma en que se elegirá al candidato y amenazan con irse del partido si no son electos, se pueden retirar y “que les vaya bien” .

Que ‘quiero ser candidato’… Está bien, es su derecho; yo no creo que se deba excluir a nadie. ¿Saben quién se encarga de poner a cada quién en su lugar? El pueblo. […] A lo mejor pueden ganar la candidatura, nada más que tienen que ganar la encuesta; si el pueblo te apoya, pues ya. ¿A quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. Ah, ‘es que si no me apoyas a mí, aunque no gane la encuesta, entonces me voy’… Que te vaya bien, sigue tu camino. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

AM