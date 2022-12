Ricardo Monreal ratifica su militancia en Morena

Ante las críticas de sus correligionarios de Morena por sus acercamientos con la derecha y la exigencia para que se defina, el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, puntualizó que ya está definido como fundador, militante y aspirante presidencial del guinda.

En conferencia de prensa virtual, luego de su viaje a Madrid, para participar en la Interparlamentaria México-España, aseveró que no se merece el clima de hostilidad que se ha generado en su contra.

“A la militancia lo único que les puedo decir es que mi lucha es por los principios y deseo la democratización del partido, quizá mi osadía es que quiero suceder al Presidente de la República. Para muchos es una osadía, para mí es una aspiración legítima, nunca una vulgar ambición.

“No he hecho nada indebido, lo único que he hecho es tener voz propia. Estoy luchando y le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad, porque no lo merezco, porque en la política uno de los pecados más graves es la ingratitud y yo no he sido otra cosa que fundador, defensor y constructor de este movimiento”, aseveró.

Cuestionado sobre su futuro político y si aceptará una candidatura por otra fuerza política o por la alianza opositora, el senador por Zacatecas enfatizó que no enfrenta una disyuntiva de un camino u otro, porque está tranquilo en su proceso y tomará sus decisiones.

Explicó a la militancia que no ha incurrido en falta alguna en contra del partido y aclaró que no tiene una lucha en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió sobre la posibilidad de que el clima hostil en su contra pueda derivar en violencia.

“Espero que no genere violencia este clima de hostilidad contra mí, lo digo a tiempo porque los dirigentes tienen la obligación de llamar a la prudencia y a la sensatez, lo peor que pueden hacer es llamar a la confrontación”, declaró.

Monreal confirmó que si es coordinador de Morena fue porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien sugirió que él encabezara el grupo parlamentario en el Senado: “La voz del presidente es una voz muy fuerte dentro del grupo parlamentario, se escucha y es una voz determinante, en todos los casos y en todos los temas”, afirmó.

Sin embargo, ante las inconformidades manifestadas por sus compañeros de bancada porque Santiago Creel comentó desde España el tema de la gira de reconciliación, subrayó que la convocatoria en ese sentido la hizo desde su evento en la Arena México, a lo que respondió el diputado federal panista, pero contempla la participación de más actores políticos y sociales.

