Una jauría rodea al Presidente y no dejan avanzar los proyectos: Tatiana Clouthier

La ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, dijo que en el gabinete del Presidente, Andrés Manuel López Obrador “ya no sumaba”, como dijo en su renuncia, y que “una jauría rodea al titular del Ejecutivo federal y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras”, además de que todos están metidos en la sucesión presidencial.

Así lo dijo en breve conversación telefónica a Enrique Galván Ochoa, donde abordó los motivos por los que decidió dejar el cargo que ahora ocupa Raquel Buenrostro.

“No fue una gota, fue el chorro”, le respondió un día después de su dimisión. “Ya estaba en Monterrey, en casa, con su familia”, indicó el analista en su texto de La Jornada.

En ese espacio recuerda que Clouthier fue la coordinadora general de la campaña que llevó al triunfo a AMLO en su tercer intento.

“Había ocupado varios puestos antes de la Secretaría de Economía. Primero diputada federal, vicecoordinadora de la fracción de Morena, luego declinó la subsecretaría de Gobernación”, abundó, entre otros detalles de su trayectoria.

“Por lo pronto volví a mi casa, tengo muchas cosas qué hacer, el lunes (hoy) estaré en la Ciudad de México para la entrega de la Secretaría”. Recientemente había presentado un ambicioso plan: “Rumbo a una nueva política industrial”, escribió Galván en cuanto a lo que qué sigue para Tatiana.

Sorprende renuncia y “paso a la porra” de Tatiana Clouthier

Fue el pasado 6 de octubre cuando en una sorpresiva decisión, Tatiana Clouthier Carrillo renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Economía. El anunció lo hizo en la conferencia matutina de AMLO.

La dimisión llegó en un contexto importante y un tanto complejo que atraviesa el país en materia de comercio exterior, así como de una política industrial recién anunciada.

“Recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno, no así de la lucha por la transformación y respetamos su decisión”, señaló.

El Presidente aseguró que tras recibir la misiva le solicitó a Clouthier Carrillo que no dejara su puesto en el Gobierno federal; sin embargo, la insistencia no rindió frutos y la exfuncionaria dejó el cargo aquel jueves.

LRL