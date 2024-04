Jefe de AIC no tuvo “mala fe” en declaraciones sobre fentanilo en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por cerrada la polémica que generó las declaraciones del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo de que “México era campeón en producción de fentanilo”, al asegurar que no fueron expresiones de “mala fe”.

“Estoy de acuerdo con lo que informó la Fiscalía, y me quedo con eso. Es que hay veces que utilizamos palabras que no son las adecuadas, a todos nos pasa”, afirmó, tras subrayar que “no fue mala fe. Claro fue ocho columnas, eso sí, se las llevó, pero también no culpemos a la prensa”.

El presidente declaró que para evitar alguna declaración controvertida que pudiera emitir, por eso cada vez habla más despacio.

“Si digo una palabra o un término polémico, pues ya sé que van a ser ocho columnas, prefiero que aparezca yo en la página 34 de un periódico de la sección C, no en la primera plana, mucho menos en ocho columnas”, dijo.

Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado 23 de abril. Foto: Especial

Gobierno sigue trabajando contra fentanilo

En la conferencia matutina de este viernes, el Jefe del Ejecutivo federal informó que se trabaja en su gobierno para enfrentar el grave problema del fentanilo y el ingreso de los precursores químicos provenientes de Asia, principalmente.

“Se está trabajando para tener control sobre insumos, precursores químicos que se utilizan para la elaboración de drogas, y ellos están haciendo muy buen trabajo en todos los sentidos, con Marina, con Cofepris, con otras dependencias del Gobierno”, expuso.

Mantiene confianza en Gallo

Luego de la polémica del director de la AIC, Felipe de Jesús Gallo, López Obrador destacó que mantiene la plena confianza en su labor, e insistió en que se trató del uso de palabras no adecuadas.

El jueves, la FGR emitió una disculpa pública tras las polémicas declaraciones de Gallo Gutiérrez, quien durante su participación en un foro sobre violencia y drogas organizado por autoridades estadounidenses, pronunció la frase “México, campeón en fentanilo” .

#AIC de la #FGR Informa | El Maestro Felipe de Jesús Gallo, titular @FGR_AIC, utilizó una palabra inadecuada para destacar la larga historia y magnitud de la lucha contra las drogas sintéticas en México. (1/3) pic.twitter.com/0U2CX17tn0 — FGR México (@FGRMexico) April 25, 2024

La institución explicó que el funcionario “utilizó una palabra inadecuada” para destacar la larga historia y la magnitud de la lucha contra las drogas sintéticas en México, relacionando ese tema, “con el actual problema del fentanilo”.

