AMLO se pone en forma tras recuperarse de Covid

Luego de asegurar que le fue bien en la reunión bilateral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que un grupo especial analice la petición de México a ese país para compartir vacunas antiCovid.

“No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas de EU, pero está sujeto a la decisión que tomen equipos tanto de México como de EU, ellos van a decidir si es posible y cuándo, o sea, no está cerrada la posibilidad”, refirió.

Sin embargo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jan Psaki, aseguró por segundo día consecutivo que Biden “no hizo ningún compromiso y tampoco dio un cronograma. Él está enfocado en garantizar que los estadounidenses se vacunen”.

En conferencia, López Obrador dijo que convino con Biden que dialoguen los equipos sobre este tema, “por lo cual no puedo decir que se logró ya el acuerdo, pero nos fue bien. Lo del Covid en general y las vacunas, para que se despejen dudas y malos entendidos, hubo una actitud del presidente Biden de comprensión de nuestro planteamiento. Los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo, pero hubo muy buena disposición”.

Refirió que en general fue un encuentro amistoso, respetuoso y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo de ambas naciones, y aseguró que “no hubo ninguna discrepancia, así lo digo de manera categórica, ni una sola. Fue una conversación muy buena”.

Explicó que se abordaron los temas de migración donde se consideró el tema de las visas de trabajo para los migrantes, apoyo económico de EU a Centroamérica de 4 mil millones de dólares para impulsar su desarrollo, y en el tema del cambio climático, EU invitó a México a una reunión con este propósito para abril, “vamos a ver si podemos asistir”, y adelantó que invitó a Biden para que visite México y conozca las cortinas de desarrollo.

Al respecto, diputados de oposición aplaudieron el encuentro, aunque afirmaron que no hubo acuerdos. Cynthia López (PRI), dijo: “pareciera una cortina de humo para no mencionar que en la reunión no se llegó absolutamente a nada concreto. Mientras se manifieste un esfuerzo serio en política exterior, este tipo de encuentros seguirán siendo irrelevantes”.

“La relación AMLO-Biden no ha sido la mejor, políticamente nos faltó, pero se está construyendo y en ese sentido es bueno el encuentro; cualquier esfuerzo para mejorar es bueno para nuestro país”, declaró la panista Madeleine Bonnafoux.

Por su parte, Diego del Bosque (Morena), señaló: “fue un encentro diplomático, cordial, amistoso y con firmeza de no dar marcha atrás en su intención de recuperar la soberanía energética”.