Diputados chocan por reunión entre AMLO y Joe Biden

Diputados de diversas bancadas chocaron en opiniones por el encuentro que sostuvieron este lunes los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de México, y Joe Biden, de Estados Unidos.

En entrevista con La Razón, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Madeleine Bonnafoux, integrante de la Comisión de Frontera Norte reconoció que se haya dado el segundo encuentro, pues todo esfuerzo por mejorar la relación bilateral es importante.

“La relación AMLO-Biden no ha sido la mejor, políticamente nos faltó, pero se está construyendo y es en ese sentido es bueno el encuentro, allá viven muchos connacionales y cualquier esfuerzo para mejorar es bueno para nuestro país”, declaró.

Luego de que el titular del Ejecutivo reveló que durante la reunión, el presidente norteamericano dejó abierta la posibilidad de apoyar a nuestro país con vacunas, la legisladora señaló: “No es la obligación de Biden, pero que bueno que el Presidente está buscando la vacuna, aquí tuvimos mucho tiempo para prepararnos y no se hizo lo que se debía hacer, ahora no tenemos vacunas y todo esfuerzo ayuda, pero hasta no ver no creer”.

Por su parte, Cynthia López, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que el encuentro fue “terso y sin acuerdos”.

“Pareciera una cortina de humo para no mencionar que en la reunión no se llegó absolutamente a nada concreto. Mientras se manifieste un esfuerzo serio en política exterior, este tipo de encuentros seguirán siendo irrelevantes, más de 35 millones de connacionales que viven en Estados Unidos esperan que AMLO alce la voz y los representen”, expresó.