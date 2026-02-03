¿Quién era y de qué murió Pedro Cadahía, el novio de Manuela Ochoa?

Manuela Ochoa acaba de reaparecer en redes sociales a más de un mes de la muerte de su novio, Pedro Cadahía, quien falleció a finales de diciembre del 2025, sorprendiendo a la comunidad de la creadora de contenido que compartía de manera constante fotos y videos de su relación.

“Te veo en el cielo, te voy a echar de menos”, escribió Manuela Ochoa, en una publicación del 21 de diciembre en donde aparece junto a su novio y añadió “mi ángel de la guardia”, así como una larga carta sobre la muerte del joven.

Al reaparecer en redes, la mujer compartió un mensaje sobre la importancia de “vivir significativamente”. En el video donde regresa a su cuenta de Instagram, publicó: “Hoy tengo mas claro que nunca que tenemos el ahora, no el algún día... y por eso con una mezcla entre vértigo, miedo, intriga y algo de ilusión, retomo poco a poco el trabajo que más feliz me hace, con mi fan numero 1 en primera fila”, dijo.

“He decidido que, poco a poco, toca coger las riendas de mi vida y empezar poco a poco a recuperarla. A recuperar la alegría de la vida que tanto me ha caracterizado siempre”, anuncia Manuela. Al borde del llanto, mencionó: “Jamás me imaginé tener que vivir una situación así, pero es verdad que estoy muy orgullosa de cómo he afrontado estos dos meses, cómo lo estoy afrontando, cómo estoy afrontando mi vida, cómo estoy encajando todo”, señaló.

¿Quién era Pedro Cadahía, novio de Manuela Ochoa?

Fue el 12 de diciembre de 2025 que murió el novio de Manuela. Se sabe poco sobre su muerte, más allá de que falleció de manera repentina, pocos días después de que la pareja visitara una iglesia para ver a la Virgen de Guadalupe.

Pedro Cadahía se graduó en la Universidad Villanueva de Madrid y cursó un máster en el IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, una prestigiosa institución del sector financiero, por lo que se auguraba un futuro brillante para él.

Trabajaba como analista sénior de fusiones y adquisiciones en Forvis Mazars, donde era valorado tanto por su capacidad técnica como por su calidad humana. Los colegas lo definieron como una persona “extraordinaria” destacando su habilidad en el trabajo.

En un comunicado de la empresa, remarcaron “su alegría, su bondad, su humildad y su autenticidad”. El 8 de diciembre, Pedro Cadahía se comprometió con Manuela Ochoa frente a la Virgen de Guadalupe, durante un viaje a México que la pareja realizó para asistir a la boda de amigos.