Jorge Álvarez Máynez celebra segundo lugar en encuestas tras debate.

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano celebró en un mensaje en su cuenta de X, un segundo lugar en las encuestas tras el segundo debate presidencial celebrado el pasado 28 de abril, la cual fue publicada por aquihaytendencia.com.

En el mensaje, Máynez preguntó que “después de tanto hablar tanto del “voto útil”, ¿@ClaudioXGG (Claudio X González) va a llamar al PRI y al PAN a hacerse a un lado ahora que van en tercer lugar?”. También le cuestionó al empresario “¿Lo hará por el bien de México? ¿O va a cuidar las pluris de Alito, Marko y Beltrones?”.

La encuesta lo perfila con 24.1 puntos porcentuales, mientras que Xóchitl Gálvez abanderada del PRI, PAN y PRD, tiene 20.11 puntos; sin embargo, Claudia Sheinbaum aventaja con 52.1 puntos.

Al filo del mediodía, el candidato presidencial expresó: “Hagamos un informe de gobierno ciudadano, de ida y vuelta”, ante la solicitud de estudiantes del Tecnológico de Monterrey a que, en caso de ganar las elecciones, vuelva a la institución y rinda cuentas.

Dijeron que no la iba a lograr… ¡Pero millones de jóvenes han cambiado esta elección!



¡Vamos por el mejor México 🇲🇽 de la historia! #ElNuevoPresidente 😁 pic.twitter.com/Pr8kdMFkoR — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 6, 2024

Los informes no deben ser “un día de aplausos para el presidente, sino un día de rendición de cuentas y me comprometo a hacer 6 ejercicios de rendición de cuentas en el sexenio en esta y otras universidades”, sentenció en la visita número 33 a institutos de educación superior en todo el país.

Durante su encuentro con las juventudes del Tec de Monterrey, en la Arena Borregos, Álvarez Máynez habló sobre una mejor capacitación a los policías del país. “Hoy un policía en México se capacita 6 semanas, yo digo que tiene mejor modelo de capacitación el Starbucks que la policía mexicana”, criticó.

La preparación para los cuerpos policiacos ayudará a concentrarse en delitos de alto impacto como la extorsión, derecho de piso además de secuestro, y puso de ejemplo a El Salvador. “La policía no va a detener a un joven en un restaurante o en un bar de San Pedro, van a detener a jóvenes del Cerro de la Campana, van a detener a personas que no tienen acceso a medios de defensa”, prometió a los jóvenes.

Culminó su participación diciendo por qué quiere ser presidente: “yo entiendo el poder como un asunto colectivo, y lo que me hace diferente es que no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano o con quien me haya pagado la campaña. Yo tengo un margen de autonomía”.

La elección ya cambió. La cambiaron las y los jóvenes de México 🇲🇽 pic.twitter.com/bFzsx7xGs8 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 6, 2024

JVR