Jorge Álvarez Máynez niega haber 'tirado' campaña electoral y defiende su asistencia a conciertos.

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, negó haber dejado de hacer campaña electoral, como se mencionó este fin de semana en redes sociales, al ser señalado como el candidato presidencial con menos eventos públicos, pero más asistencia a carnavales, conciertos y todo tipo de espectáculos, señalaron usuarios en redes.

Fue el Instituto Nacional Electoral (INE) quien lo ha catalogado como el aspirante que menos eventos ha tenido durante el primer mes de campaña.

Debido a lo anterior el candidato emecista dijo la tarde del domingo en un evento público que: “no, eso es una valoración subjetiva porque para muchos el asistir a una actividad es un evento o no, dependiendo del criterio que cada quien tenga, yo estoy muy orgullo de poder caminar en las calles, de asistir a conciertos y a espectáculos públicos”.

Al acompañar a Mariana Rodríguez a un evento de campaña en la alcaldía de Monterrey, previo a la pega de “calcas matonas”, a unos cuantos pasos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el candidato presidencial manifestó que lo dicho por el INE es una narrativa que se ha hecho por el poder mediático que está en contra del partido naranja.

“En estos días fuimos los únicos que tuvimos actividades prácticamente de forma regular, de forma intensa, es un corte mediático que la verdad no corresponde a la realidad”, dijo luego de ser cuestionado del porque no tuvo eventos públicos este fin de semana largo y su asistencia a los recientes conciertos, como el Ceremonia y el Pal´Norte.

“Todo el tiempo estoy en campaña, todo el tiempo estoy trabajando y ahí están mis estadísticas, mis indicadores como servidor público, he sido el diputado que más iniciativas a presentando, un diputado que nunca deja de asistir a las sesiones cuando me ha tocado legislar, cuando me ha tocado trabajar”, aseguró.

Álvarez Máynez aseguró estar listo para el debate del próximo domingo, lo que ha levantado una gran expectativa entre la población, en donde "los mexicanos podrán ver que el cambio es MC".

Además, el candidato informó que durante sus próximos recorridos por el país estará apoyando las candidaturas a gobernadores y cargos de elección popular locales de Movimiento Ciudadano, candidatos a quienes invitará a sumarse a su proyecto para crear compromiso de elevar la matrícula de estudiantes universitarios.

“Vamos estar en los arranques a las gubernaturas y candidaturas. El lunes en Puebla, hoy en Monterrey, el jueves en Morelos”, comentó el candidato presidencial.

