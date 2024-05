Jorge Álvarez Máynez promete salario mínimo de 10 mil pesos al mes y más días de descanso

En el Día Internacional del Trabajo, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, prometió establecer un salario mínimo de 10 mil pesos al mes, aumento a dos días de descanso a la semana y un mejor esquema productivo para las empresas.

“Estamos planteando una jornada laboral digna, con dos días de descanso a la semana que podría ser aprobada, porque ya pasó por comisiones, si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Y además en el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10 mil pesos al mes, es un compromiso con tu futuro y con todas las mujeres y los hombres de este país”, afirmó.

Mediante sus redes sociales, el emecista subió un video donde destacó la importancia de generar mejores condiciones laborales en nuestro país, y para ello, recordó que el partido naranja impulsa en el Congreso varias iniciativas en beneficio de los trabajadores.

“Primero te digo qué logramos ya: Logramos que se aprobara un aumento en los días de vacaciones que tienen las mexicanas y los mexicanos al año de 6 a 12 como días mínimos; que se aumente en la Cámara de Diputados las licencias por paternidad para que la construcción de roles de género al desarrollar una familia sea más equitativa”, detalló.

Lo demostramos en el debate y lo hemos demostrado con trabajo y resultados: somos la opción más comprometida con tus derechos laborales.



Mejores salarios, más días de descanso y un mejor esquema productivo para las empresas. Lo Nuevo defiende tus derechos: pic.twitter.com/6a8K4EsTKX — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 1, 2024

Durante el inicio de campaña de los candidatos locales en Xalisco, Nayarit, Álvarez Máynez hizo referencia a la fotografía donde aparece al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, aclaró, fue de hace más de 20 años, además de que lo defendió en el desafuero y luchó contra la llamada “ley Televisa”.

“Yo la subí y le dije a la gente que nos sigue, a muchos jóvenes que a lo mejor no saben esa historia, que yo me siento orgulloso del camino que he andado, de las rutas que he trazado y de las luchas que he dado.

“Mucha gente hoy identifica que una cosa es López Obrador y lo que ha hecho, que nosotros lo hemos impulsado toda la vida, el aumento al salario, los programas sociales, que lo hemos planteado”, remarcó.

El abanderado presidencial afirmó que representa la única candidatura que está con la clase trabajadora. “Ustedes lo vieron en el debate, yo plantee los temas y hubo quien dijo ‘no, primero le voy a preguntar a los que me patrocinan la campaña y luego ya veo que te contesto”, cuestionó.

Ante simpatizantes naranjas, principalmente de la zona de El Nayar, La Yesca y de la zona centro del estado, subrayó que mucha gente sabe que una cosa es López Obrador y otra distinta son los gobiernos municipales de Morena que “han salido muy malos, de gente que se quiere colgar de estos programas sociales”.

Jorge Álvarez se pronunció por que en el estado no haya políticos que se han hecho ricos a costa de los nayaritas.

“Que aquí no haya políticos, como los que se enojaron mucho conmigo porque les dije sus verdades en los spots, Roberto Sandoval, Toño Chavarría, políticos que se han hecho muy ricos ellos a costa de que Nayarit siga muy rezagado, políticos que cuando salen de sus cargos salen millonarios, salen con más hoteles, con más empresas, con más casas”, añadió.

JVR