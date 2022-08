José Narro acusa que guerra sucia en su contra la emprendió la derecha; asegura que ya aclaró diferencias con Ricardo Monreal.

El senador de Morena, José Narro Céspedes, quien aspira a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta, acusó que la guerra sucia en su contra no se originó en el Senado, sino que la emprendieron desde la derecha.

En conferencia de prensa, aseguró que ya aclaró los temas de debate sobre lo que sucede en el Senado con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, con quien reconoció que tiene diferencias, pero también hay temas comunes.

Negó que haya responsabilizado a alguien del Senado por la guerra sucia con la que, dijo, pretenden frenar sus aspiraciones a la presidencia de la Mesa Directiva, y señaló a políticos como Javier Lozano y Gibrán Ramírez.

Percibimos esa guerra sucia, no dijimos que era en el Senado, dijimos que era una campaña de guerra sucia por la derecha. Dijimos que había una guerra sucia, a quién pertenece Javier Lozano, yo no sé si Gibrán trabaja aquí o no, pero ha sido parte de esta campaña