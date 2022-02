José Ramón López y Carolyn Adams muestran pruebas para aclarar polémica por casa en Houston

José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, se deslindaron de cualquier tipo de relación con Baker Hughes. En redes sociales , ambos se pronunciaron sobre el tema que ha desatado polémica en los últimos días.

López Beltrán , hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que exista un conflicto de interés con el gobierno federal, al explicar que sus ingresos provienen totalmente de su trabajo como asesor legal en Houston, Estados Unidos.

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston”, sostuvo el hijo del Presidente.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, de un párrafo de extensión, López Beltrán explicó que desde el año 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston mediante la cual recibió su visa de trabajo TN.

“No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, concluyó.

Lo anterior, luego de que el medio Latinus publicó un reportaje en el que documentó que José Ramón López vivió durante un año en una casa de un trabajador de la empresa Baker Hughes, que tenía contratos con el gobierno actual.

José Ramón López Beltrán negó que exista un conflicto de interés con el gobierno federal Foto: Captura de pantalla

Mi situación laboral actual: https://t.co/s7oLSmee5P — José Ramón López Beltrán (@_30JR40_) February 14, 2022

Esposa de José Ramón López afirma que no tiene vínculos con Baker Hughes

En un escrito por separado, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López calificó como falso el reportaje en el que se señala un posible conflicto de interés con la empresa Baker Hughes, ya que vivieron en una casa propiedad de uno de los trabajadores.

“En las últimas semanas mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sin fin de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible. Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es falso”, manifestó.

Adams explicó que rentó una casa durante un año, ya que José Ramón seguía tramitando su visa de residencia en Estados Unidos. Por ello, dijo, contrataron a un agente inmobiliario para la renta, argumentando que las partes pocas veces se conocen.

“Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos”, sostuvo.

Carolyn Adams mostró capturas de pantalla de WhatsApp con su agente inmobiliario, en la que le muestra la casa mostrada en el reportaje.

“La ubicación de la casa no era de mi preferencia y me advirtió que no estaría lista dentro del plazo que yo quería, pero aún así la añadiría en nuestro ‘tour’ (nuestro recorrido). Incluso queda probado en la 2a imagen de nuestra conversación que nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quienes eran, ni cuál era su ocupación labora”, justificó.

En tanto, sostuvo que tienen a su disposición todas las pruebas y están dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes.

“Estamos en la espera de que se investiguen los hechos y que se analicen todas las pruebas. La presunción de inocencia debe ser siempre una máxima y es necesario que sean capaces de rectificar las informaciones erróneas”, señaló.