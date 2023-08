Jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno fueron ‘posiblemente asesinados’, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, la semana pasada, fueron “posiblemente asesinados”, sin embargo, continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia estatal.

“No me extraña porque hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé”, señaló.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que se trabaja en coordinación con el gobierno de Jalisco para esclarecer la desaparición de los jóvenes Diego Lara Santoyo, Roberto Olmeda Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, tras asistir al mirador San Miguel, el 11 de agosto pasado.

Luego de asegurar que sí está trabajando el gobierno de Enrique Alfaro en la indagatoria de los hechos lamentables, aclaró que “cuando se tenga más información, para no entorpecer lo que se lleva a cabo, se informará”.

Las autoridades de Jalisco acudieron el jueves a una finca de la comunidad de Las Trojes, tras recibir el reporte de un incendio en una bodega abandonada donde fueron encontrados cuatro cuerpos calcinados, por lo cual se realizan los análisis correspondientes para determinar si pertenecen a los jóvenes desaparecidos.

El primer mandatario dejó claro que su gobierno trabaja todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país , e incluso cuestionó si los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto se levantaban diario a las cinco de la mañana para conocer cómo estaba la inseguridad.

