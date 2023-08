AMLO afirma que no escuchó pregunta sobre desaparición de jóvenes en Jalisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que no tiene por qué ofrecer disculpas porque ayer no escuchó que le preguntaron sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, además de que hay avances en la indagación.

"Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia cuando ya habíamos terminado comenzaron a gritar y no escuche nada, nada, es así que por eso conté ese chiste, y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día en la presa alquilada y vendida que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron, desparecieron, en los Altos; toda una infamia, ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, soy un hombre de sentimientos , no me puedo burlar de la desgracia, nunca lo he hecho", narró AMLO en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Jueves 17 de agosto de 2023 https://t.co/4x75VWKOer — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 17, 2023

López Obrador sostuvo que “ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros”, tanto sus adversarios conservadores y los medios de información.

Luego de la polémica surgida el miércoles cuando al final de la conferencia matutina le preguntaron fuera de micrófono sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, procedió a contar un chiste.

“¿Ustedes creen que sé que si yo escucho que me están preguntando sobre eso, no contesto?”, cuestionó este jueves AMLO.

“No escuché nada, nada, por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito, no escucho y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Son unos perversos”, refrendó AMLO.

Al referirse de manera directa al caso de los jóvenes desaparecidos tras casi una semana, López Obrador aseguró que hay avances en las indagatorias que corresponden a la Fiscalía de Justicia de Jalisco; sin embargo, adelantó que se analiza si la Fiscalía General de la República (FGR) atrae el caso.

“Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo que hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos, vamos a que se avance más en la investigación”, refirió AMLO.

Cuestionado sobre si habían sido encontrados muertos los jóvenes, AMLO subrayó que “hace falta que se hagan todos los análisis para identificarlos bien, no adelantarnos”.

AMLO también dijo que se está investigando los restos encontrados en congeladores en dos predios de Poza Rica, Veracruz.

FGR