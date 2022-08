AMLO: Poder Judicial de lo más "cuadrado que hay"; critica que no cumplen horarios laborales

De nueva cuenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremete contra el Poder Judicial al que califica de burocrático y de ser inflexible.

"Hace un mes aproximadamente el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar visito el penal de Santa Martha Acatitla y habló de una persona que él iba a hacerse cargo de que saliera y no ha salido. A mí me pasa, porque son resistencias ponen los procedimientos legales por encima de la justicia, se les olvida que la ley es para el hombre y la mujer y no el hombre y la mujer para la ley, pero esto se les olvida, nada más que son de lo más cuadrado que puede haber", reconoció el mandatario.

Acusó que la actitud de los jueces es que solo laboran en un horario y se niegan a atender asuntos en fines de semana.

"No, es asunto de aparato burocrático, es de hacer justicia porque siempre es pues ya hablamos con el juez, ahora nos pidió oficio, pero no lo ha visitado y ya son las 3 de la tarde, ya no está. ¡Ah! pero ya es viernes, el sábado y el domingo que se aguante el que está en la cárcel, ¡no hay justicia!, es como lo que pasa en hospitales: ni se te ocurra enfermarte en fin de semana, no hay servicios", destacó.

López Obrador indicó que eso también ocurre en otras áreas de la administración pública, que por ejemplo en el caso de la asignación de recursos para emergencias: "como en el rescate de los mineros se tiene que pedir recursos a la secretaria de hacienda y esperar que se haga un movimiento de partidas, luego la transferencia y tarda en llegar el dinero", reconoció el mandatario.

FBPT