AMLO busca llevar internet a todo el país para lograr la “revolución de las conciencias”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador solicitó a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su apoyo para lograr que con el programa Internet para Todos en el territorio nacional, se logre la “revolución de las conciencias”.

Durante el mensaje que dio en el encuentro con trabajadores de CFE en Sinaloa, en la Central Termoeléctrica “José Aceves Pozos”, en el que también participó el titular de la comisión, Manuel Bartlett Díaz, dijo que es muy importante que los electricistas participen, porque llevar el internet a todo el país será el equivalente a cuando se electrificó la nación.

“Nos importa mucho el internet, porque si logramos que haya internet en todo el territorio, si logramos lo mismo con la electrificación, con el internet va a ser una revolución de las conciencias para las nuevas generaciones.

“Es muy importante el que ustedes participen, van a tener como recompensa la satisfacción de decir, así como los electricistas en otros tiempos electrificaron todo el país, a nosotros no toco llevar el internet”, expresó.

En este contexto, el titular del Ejecutivo federal presumió que, como país, México se encuentra entre las tres naciones que “con menos devaluación” con relación al dólar y destacó que en la fórmula para la fortaleza del peso fueron fundamentales los 52 mil millones de dólares de remesas que enviaron los paisanos de Estados Unidos y que para el año próximo prevén que sean 60 mil millones.

“Les presumo algo más, no hay devaluación del peso, nuestro peso está por los 400, como se diría en el béisbol, fuerte nuestra moneda, no ha habido devaluación, del mundo estamos dentro de los tres países con menos devaluación con relación al dólar, es decir, nuestro peso no sólo no se ha devaluado, se ha fortalecido”, resaltó.

Dijo que gracias a ello, en plena pandemia se logró la adquisición de la refinería de Deer Park e incluso agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “porque nos permitió comprar una refinería en Texas”.

Dijo que fallaron los expertos que decían que ya no se iba a necesitar el petróleo, porque los automóviles iban a ser eléctricos y resultó que se sigue utilizando la gasolina.

López Obrador refirió que así como privatizaron el petróleo y quisieron privatizar la CFE, pero dijo que por eso legalmente están combatiendo todos los criterios que establecieron, como el autoabasto.

“Los Oxxos qué tienen que ver con la electricidad, pero resulta que sí están inscritos como si fueran una empresa eléctrica y reciben subsidio del gobierno y el precio que pagan por la luz sí es mucho menos que el que paga un consumidor doméstico.

“Hemos estado dando esta lucha en lo legal, se ha ido avanzando poco a poco porque quedó todo el aparato al servicio de estos intereses. Ya logramos que se declarara como fraude a la ley el llamado autoabasto y ahora estamos invirtiendo en nuevas plantas de generación para fortalecer a la CFE”, aseveró.

El mandatario federal aseguró a los trabajadores de la CFE que no les va a faltar trabajo y no habrá despidos e incluso se comprometió que habrá incrementos salariales.

