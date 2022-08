Sale nueva caravana migrante desde Tapachula rumbo a Oaxaca

La madrugada de este domingo salió desde Tapachula, Chiapas, una nueva caravana migrante compuesta por cerca de 700 personas que buscarán llegar hacia el municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

El nuevo contingente está integrado en su mayoría por familias originarias de Venezuela cuyo objetivo es solicitar al Instituto Nacional de Migración (INM) el formato migratorio múltiple, con el que se les brinda una autorización para permanecer en el país para seguir avanzando hacia Estados Unidos.

Durante los primeros minutos de este domingo, las y los migrantes iniciaron su caminata con el Himno Nacional de su país: Gloria al Bravo Pueblo, cargando no sólo sus mochilas e hijos, sino también amplias banderas para distinguir al contingente.

leer más Activará MH operativo por regreso a clases

“En mi país hay una crisis política, económica, social, un sueldo que no llega a diez dólares mensaules y con eso no vive nadie”, dijo uno de los migrantes en entrevista con medios.

El hombre afirmó que las autoridades buscaron devolverlos a la frontera sur del país desde la estación migratoria Siglo XXI en un periodo máximo de diez días.

“Muchos han perdido la vida en esta travesía, ¿devolvernos? no vamos a dejar perder todo. Yo creo que no es la solución para los migrantes que queremos llegar a Estados Unidos, yo creo que la solución es como estaban haciendo anteriormente, dando el permiso para que cada quien pudiera transitar. No están cortando el tránsito hacia nuestro destino”, dijo.

lem.