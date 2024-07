Julen Rementería advierte que elección de ministros y jueces "puede salir mal como el Insabi".

El coordinador de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, señaló que la elección de ministros, jueces y magistrados es una ocurrencia más del presidente Andrés Manuel López Obrador que puede salir mal como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“¿Qué quiere que nos pase como a otro Insabi?, que quitaron el Seguro Popular, pusieron un Insabi sin reglas, sin forma, y ahí está, tronó, pues el Poder Judicial no es un juego y por supuesto que el tema de la experiencia no solamente es necesario, es indispensable”, dijo.

En conferencia de prensa, el legislador panista señaló que el presidente de la República, como autor de la reforma judicial, no sabe cómo o no tiene idea en este momento de cómo se podrían elegir a los ministros, magistrados y jueces.

“El presidente ayer dijo que habría que ir considerando el número de personas que se tendrían que elegir y si lo harían por distrito o por estado. Realmente lo que estamos hablando es que no saben ni lo que están proponiendo, no sabe cómo o no tiene idea en este momento de cómo se podrían elegir, entonces ¿de qué estamos hablando?”, mencionó.

El legislador panista señaló que AMLO, como autor de la reforma judicial, no sabe cómo o no tiene idea en este momento de cómo se podrían elegir. Foto: Cuartoscuro

Rementería del Puerto destacó que la experiencia es primordial para la elección de funcionarios del Poder Judicial, porque cualquier persona puede tener toda la buena intención, pero de repente se enfrenta a un asunto muy complicado, puede significar intereses muy grandes, y tiene el riesgo de que se pueda llegar a equivocar.

El legislador del GPPAN puso de ejemplo los casos recientes de Zacateca y Michoacán, donde se han dado resoluciones a base de presiones o amenazas.

“Miren los casos, Zacatecas, Quiroga, ¿y cuántos hay?, ¿vamos a poner a gente inexperta a que resuelva a base de presiones, de componendas, corrupción, o amenazas? La verdad es que es un asunto muy serio y no se debe tomar a la ligera como lo está tomando el presidente y como lo están tomando lamentablemente en Morena, porque además ya dan por hecho que tienen mayoría calificada y eso tampoco es verdad en este momento, porque está la decisión todavía del Tribunal por venir y habrá que ver cómo se manifiesta y si ello procede como debe de proceder, con justicia, no tendrán esa mayoría calificada, por lo tanto, no la pueden proponer, no la pueden avanzar, pero suponiendo sin conceder que ello fuera, lo que se tiene que hacer responsablemente son las cosas en este país”, concluyó.

JVR