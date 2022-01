PAN: Hay que considerar la reconversión hospitalaria ante aumento de contagios

Ante el incremento de casos de personas con Ómicron, el PAN en el Senado señaló que el Gobierno federal debe considerar la alternativa de reconvertir algunos espacios como hospitales Covid.

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, expresó su deseo porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador recupere su salud pronto, pero lamentó que haya esperado hasta el último momento para aceptar realizarse la prueba para saber si tenía COVID-19.

“Lo primero, que el Presidente, la parte personal, yo diría, lo primero que hay que hacer es desear, porque además así, sinceramente así ha sido para él y para cualquier ser humano, que recobre la salud cuanto antes y que pueda estar al 100 por ciento y pueda recuperar sus actividades de manera normal", señaló.

Mencionó que ante el número de contagios y la gente que acude a los hospitales para buscar atención, es tiempo de que el Gobierno federal implemente de nueva cuenta la estrategia de reconversión hospitalaria.

“Que todo lo que pueda servir para que la gente reciba una atención oportuna y que además le brinde seguridad en el trato, la forma, el procedimiento, que no sean los contagios hasta en la misma fila, porque pareciera que en las imágenes que vimos pudiera pensarse que quien no se contagió, a lo mejor se contagia ahí mismo. Y que al final de cuentas eso no ayuda a la población.