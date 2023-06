JusticiaParaBenito. Exigen castigo para quien arrojó a perrito en cazo en Edomex

Ves el escalofriante video. Más allá de lo cruel que es observar cómo un perrito que estaba jugando con otro a las afueras de una carnicería, segundos después terminaría en un cazo con aceite hirviendo, es más inaudito ver cómo el hombre quien lo lanzó y le provocó la muerte, suba a su auto sin expresión alguna. Como si lo que hubiera lanzado al cazo fuera un zapato, una basura o algún otro artículo y no un ser vivo.

No es de humanos, es lo que pensamos. No podemos creer cómo es que alguien pudo desquitarse de esa manera con un pequeñito que no le hacía daño a nadie. Lo hemos visto decenas de veces y no queremos que este tipo de acciones se normalicen, que nos quiten la capacidad de asombro de tanto que las observamos.

Queremos que aquellos que cometan este tipo de delitos sean castigados de manera ejemplar para que quienes piensen siquiera en replicar estas acciones la piensen no una, sino cien veces. Benito, el perrito que fue arrojado a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, en el estado de México, merece justicia y no sólo él, sino todos aquellos animales que por culpa del ser humano, hoy, ya no están vivos. ¿Qué tiene que pasar para que los animales ya no sufran de maltrato?

Todos queremos Justicia para Benito. Perritos Desampara2.

#JusticiaParaBenito

El uso de las redes sociales podrá ser cuestionable para ciertos casos, sin embargo, en muchos otros logra ser funcional para poner en la mira de las autoridades a historias como la que lamentablemente protagonizó Benito, este perrito en situación de calle.

Con el hashtag #JusticiaParaBenito, no sólo se logró el actuar pronto de las autoridades, quienes ya identificaron al hombre que le quitó la vida al lanzarlo al cazo con aceite hirviendo, sino también que se dé voz a los animales que sufren de maltrato, el cual en muchas ocasiones los lleva a la muerte.

"Que no se olvide su rostro y lo que hizo en unos días. Las autoridades deben encontrarlo y darle una sentencia ejemplar"; "¿Delito maltrato animal? ¡Eso no es maltrato, eso es crueldad y asesinato!"; "Así te escondas hasta debajo de las piedras va a pagar el daño que has hecho... Y menos escaparás de la justicia divina", fueron algunos de los comentarios de indignación que desató en redes lo sucedido con este perrito.

¿Se ha normalizado el maltrato animal?

Especialistas en derechos de los animales aseguran que hay decenas de maneras en las que se violenta a un animal y, lo peor, que estas prácticas se han vuelto también normales a la vista de la sociedad contemporánea y no sólo en México sino alrededor del mundo.

"Por ejemplo, el encadenar a un perro como parte de las prácticas de tener una mascota, es algo de lo que hoy se ve normal. Ya no se trata de darle libertad desde entender que es tu animal de compañía, si no de atarlo a una cadena porque es lo normal.

Otra forma que se suele normalizar al momento de tener un perro por lo menos en América Latina, es arrumbar al perro, como si se tratara de un objeto, a la azotea de la casa. Sin importar las condiciones en las que estén los perros".

Lo que menos queremos es que este tipo de conductas se normalicen, que perdamos la capacidad de asombro cada que se presentan ante nuestros ojos este tipo de casos. Basta del maltrato animal y también, basta de solaparlo. Que haya mejoras en las leyes para que los agresores no vuelvan a cometer estos delitos jamás.