Kenia López Rabadán advierte a AMLO que no pasarán la Reforma Electoral

La senadora panista, Kenia López Rabadán, arremetió desde el Senado de la República contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de atacar al INE y advirtiéndole que la reforma electoral no va a pasar. Asimismo, aseguró que “el Presidente sigue dando pasos al autoritarismo que no vamos a permitir”.

López Rabadán tuiteó el discurso que dio en el Senado de la República, en donde lanza advertencias al titular del Poder Ejecutivo.

Nuevamente, desde Palacio Nacional, deja claro que no le gusta escuchar la verdad. Hoy lo dijo, quiere desaparecer a los diputados de oposición y desde aquí le decimos al Presidente de la República que no se lo vamos a permitir. El pueblo de México no le dio dos terceras partes de los votos; el pueblo de México no le dio poder para que destruya al INE y a las instituciones. El Presidente sigue dando pasos al autoritarismo que no vamos a permitir. Kenia López Rabadán, senadora del PAN

La senadora afirmó que el mandatario ocupó gran parte de la conferencia mañanera “para argumentar su manera lastimosa y antidemocrática de ejercer el poder”: “Y desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos: ¡su reforma no va a pasar!”, sentenció.

La panista apuntó que al Presidente no le gustan los diputados de oposición, porque le dicen la verdad: “En lugar de estar cubriendo la corruptela de sus hermanos, de su familia y sus amigos, lo que debería hacer es ponerse a trabajar. Porque no le gustan los diputados de oposición por una razón muy clara: le dicen la verdad”.

No, Presidente, deje de estar obsesionado con destruir a los partidos de oposición. Compórtese como un estadista. Deje de intentar acercarse cada vez más a Venezuela. Kenia López Rabadán, senadora del PAN

Por último, Kenia López Rabadán mencionó a los migrantes venezolanos que buscan refugio en EU: “Hoy vemos el éxodo de los venezolanos saliendo de su país porque no hay comida, no hay prosperidad, no hay servicios médicos. No vamos, señor Presidente, a permitírselo”, concluyó la senadora.

López Obrador nuevamente arremete en contra del INE.



Amenaza con destruir a los Diputados de oposición.



Sr. @lopezobrador_, soy muy clara:



¡NO LO VAMOS A PERMITIR!



Aquí #LaContraMañanera de hoy: pic.twitter.com/0V64Md1cz3 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 25, 2022

