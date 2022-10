“Lo que no es justo son los asesinatos”, responde PAN a AMLO por críticas sobre comparecencia de gabinete de seguridad

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de sus declaraciones, lo injusto no es cómo tratan a los integrantes del gabinete en su comparecencia, sino que México siga padeciendo asesinatos y desaparecidos .

Luego de que el titular del Ejecutivo federal señaló durante su conferencia mañanera que no fue justo que los senadores fueran groseros con los miembros del gabinete de seguridad, la vicecoordinadora del blanquiazul en el Senado Kenia López Rabadán respondió, a través de un videomensaje, que lo verdaderamente injusto es la inseguridad que padece la población .

Señor Presidente, lo que no es justo son los asesinatos, los feminicidios, los desaparecidos, lo que no es justo son las masacres que siguen aumentando lastimosamente a lo largo y ancho del país, lo que no es justo es que usted no quiera rendir cuentas.