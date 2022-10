Debate frontal ante mandos por FA en seguridad

En el Senado de la República se recrudeció ayer la crispación en torno a la política de seguridad del país, al desahogar una ríspida comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante una sesión que por momentos cayó en la descalificación hacia las Fuerzas Armadas.

Ante los reclamos de la oposición por una supuesta militarización del país y cuestionamientos frontales a la actuación de las Fuerzas Armadas, la titular de la SSPC reprochó el “doble discurso” porque, dijo, en público lanzan críticas contra los elementos militares y en privado los gobernadores de sus partidos son los que piden la intervención del Ejército, la Marina y GN para cuidar sus estados.

En la comparecencia, Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio; el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores.

En el salón de plenos de la Cámara alta, los legisladores del bloque de contención arremetieron en contra de los integrantes del gabinete de seguridad y quien comenzó los señalamientos fue el actual coordinador del Grupo Parlamentario Plural, Emilio Álvarez Icaza, quien sostuvo que Rosa Icela Rodríguez sólo asistió como vocera.

“Queremos que los verdaderos responsables de la seguridad pública, los de facto, nos respondan y nos digan, por ejemplo, ¿qué pasa con el Ejército espía?, la escandalosísima situación de espionaje ilegal”, expresó.

Durante la sesión, Lilly Téllez, del PAN, inició su intervención con saludos “a los senadores que compró el Ejército con carísimos lentes de Cartier por un voto” y a la “nueva élite militar que es ahora un Ejército más bien político-empresarial”.

Acusó al titular de la Defensa de ser “el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución. Tiene usted dos caras, general. La que da en público, que aparenta ser hombre de leyes, y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución”.

Y lo retó a capturar a una lista de criminales que exhibió desde la tribuna del Senado y que trató de entregarle al secretario de la Defensa, quien no se la recibió.

Tras la participación de la panista, la morenista Lucía Trasviña subió a la tribuna y le pidió que quitara “esa ching... de ahí”, en referencia a la lista de criminales que exhibió en una mampara.

Enseguida se refirió a los senadores de oposición: “Puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia (…). Escorias y basura, qué pena me da que el pueblo mexicano tenga que soportar esos desplantes, esas injurias, esa falta de respeto a las instituciones”.

Las críticas en contra de las Fuerzas Armadas fueron continuas durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, como se escuchó en los señalamientos del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien dijo que no existe evidencia de que el despliegue de la Guardia Nacional funcione para abatir la inseguridad.

“El segundo falso debate es el que alienta el secretario de Gobernación, que pretende no sólo politizar el tema de la seguridad pública, sino partidizar el problema de la inseguridad, como si la amenaza y el despliegue del crimen organizado resistiera colores partidistas o incluso respetara límites territoriales”, manifestó.

Su compañero de partido, Marco Antonio Gama, cuestionó cómo se está afectando la imagen de la Secretaría de la Defensa en tareas de seguridad y en mayores acciones y responsabilidades.

“Los resultados de la política de seguridad pública en México son una catástrofe histórica. Los militares han hecho frente a la peor de las violencias, pero los resultados no son satisfactorios y en el camino esta noble institución ha visto erosionar parte de su buena imagen por asumir los costos de una tarea para la cual esa institución no está diseñada ni es su naturaleza constitucional”, expresó.

El senador del PRI, Mario Zamora, señaló que a pesar de que la Guardia Nacional era el motor de cambio de este Gobierno en seguridad, a tres años de su creación no ha dado resultados y cuestionó que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, acuda con frecuencia a Coahuila, por lo que recomendó que mejor lo envíen a zonas con mayor inseguridad, como Tijuana, Ciudad Juárez y Morelia.

Ante estos discursos por parte de la oposición, el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, salió al paso de las acusaciones y desde la tribuna condenó tanto “insulto, grosería y falta de respeto” hacia las Fuerzas Armadas, sobre todo de quienes las propinaron y se retiraron del salón de plenos, como la senadora Lilly Téllez.

“Quienes insultan, quienes con perversidad culpan al Ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada logramos, y especulan que se entregaron a cambio de dinero y hasta relojes, no es más que el fanatismo y la falsedad ramplona de ganar el debate en la calle. ¿Qué sentido tiene culpar al secretario de la Defensa de que fue el que operó la mayoría?”, enfatizó.

La secretaria de Seguridad rechazó que en México se impulse la militarización y puntualizó que el país cuenta con un Gobierno civil y con un Ejército de paz que no persigue ni criminaliza; además, afirmó que “militarización es que los militares gobiernen”, el cual no es el caso de México.

Ante las críticas que recibieron las Fuerzas Armadas, Rosa Icela Rodríguez subrayó que no es comprensible que los de la oposición tengan un doble discurso: “Lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención, y en público a todo el gabinete nos denostan constantemente”.

Y como ejemplo, mencionó que, en agosto, la entonces gobernadora electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, del PAN, solicitó la presencia de la Guardia Nacional en su estado, al igual que lo hizo una senadora, de quien no mencionó su nombre, para protección de su familia.

Nuevo lance de Segob; góbers evitan choque

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, enfiló nuevamente su discurso en contra de gobernadores de oposición.

“Es triste, por ejemplo, lamentable, cómo en Nuevo León el gobernador, porque se lo voy a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil; hay mil 287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública”, dijo.

Durante una reunión con legisladores del Congreso de Tabasco, mencionó que lo que hacen es prestar vigilancia y servicios a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia y gasolineras.

El encargado de la política interior del país arremetió en contra del mandatario para señalar que ni siquiera es capaz de mandar un oficio al Gobierno federal para solicitar apoyo de la Guardia Nacional.

“Y entonces, al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio, y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y hoy hay desplegados entre elementos de la GN y elementos del Ejército mexicano ocho mil 320 elementos, pero así está Chihuahua”, aseveró.

López Hernández detalló que en el estado de Chihuahua tienen una fuerza de seguridad similar, con mil 100 policías estatales; sin embargo, aclaró que cuenta con seis mil elementos de la Guardia Nacional ayudando a generar condiciones de seguridad pública.

Aclaró que los mandatarios no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma como la que se encuentran promoviendo al extender la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028.

“Guanajuato es uno de ellos, para que se den una idea, Irapuato, es uno de los municipios más importantes; hace algunos días se dio una matanza, mataron creo que a dos o a tres, según el establecimiento mercantil”, dijo.

Dijo que, con tareas de inteligencia, se pudo comprobar que la policía municipal era parte de las bandas criminales “y allá va otra vez la GN a desarmar a las policías municipales y a tomar el mando, o a cargar con las tareas de seguridad y a restablecer el orden, y no es, como dicen otros, ¿un asunto de dinero?”.

Señaló que el gobernador de Guanajuato se precia de tener un C25, de los más avanzados del mundo.

Tras estas declaraciones, los gobernadores de NL y Guanajuato reaccionaron que no responderán de la misma manera.

“No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad”, expresó Samuel García en redes sociales.

Diego Sinhue Rodríguez manifestó: “Entiendo que se acercan tiempos políticos y esto va a incrementarse con posturas partidistas; voy a tratar de no participar, de ser el tema de seguridad como nunca lo he hecho, a ustedes les consta que desde que llegué de gobernador jamás he repartido culpas”.

Califica el Presidente de “fracaso” el hackeo a FA

Las revelaciones realizadas con documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han sido un rotundo fracaso, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se negó, por tercer día consecutivo, a responder si los documentos obtenidos de archivos oficiales son verdaderos o no.

“Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso, en general, cómo lo anunció Loret de Mola, casi el derrumbe de nuestro Gobierno, a lo mejor lo tienes, entonces como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió ‘puje’, les dejo de tarea lo que significa, quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, ya que le busquen otro, eso no funcionó”, se pronunció el mandatario.

Cuestionado sobre el destino de la información sensible que podría ligar a autoridades, principalmente locales con actividades del crimen organizado, el Presidente dijo que se ha desvirtuado y exageran la información.

“Están utilizando cualquier información, ya la guacamaya se volvió zopilote”, aseveró López Obrador. Incluso, acusó que está enfocado en acabar con la corrupción y nada lo va a distraer.

“Eso es lo principal, acabar con la corrupción, que haya justicia; lo otro, ofrezco disculpas, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman, están nada más, ni duermen, viendo qué maldad van a hacer”, trató de minimizar, la que puede ser una de las crisis más profundas de su administración.

Señaló que él mismo ha sido investigado desde 1977 sin que hasta ahora le hayan encontrado algo turbio.

“A mí me han investigado desde 1977, el primer reporte lo tengo de 1978, decía que era yo comunista, cuando estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. No van a encontrar nada, lo he dicho no es para presumir, pero no me importa el dinero”, manifestó.