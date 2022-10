AMLO: No es justo que traten de manera grosera a gabinete de seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), defendió a miembros de su gabinete de seguridad tras la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

El titular del Ejecutivo Federal criticó que la oposición tenga una postura en contra de las labores de las Fuerzas Armadas en las calles y presumió el rubro de percepción de seguridad.

“Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente, pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarle la paz y la tranquilidad y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo de manera coordinada, a veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del gabinete de seguridad , no lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería”, se quejó el mandatario.

López Obrador criticó a quienes utilizan el término de militarización para desvirtuar el esfuerzo gubernamental para lograr la pacificación del país.

“La militarización dicen los conservadores hipócritas , ¿Quiénes fueron los que militaron al país?, ellos, eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente, y ahora como buenos hipócritas conservadores se convierten en los paladines en los defensores de los derechos humanos, no la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales”, sentenció.

Añadió que las encuestas dadas a conocer por el Inegi demuestran que la población mantiene su confianza en las Fuerzas Armadas, pero no ocurre lo mismo con otras instancias gubernamentales

“¡Tengan para que aprendan! sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional, esto es lo que piensa el pueblo y ¿esos legisladores a quién representan?, se supone que al pueblo, pero no, representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México y por eso su enojo, pero que dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos, el pueblo es mucha pieza y nada más por respeto y ahí se las dejo de tarea no ponemos lo que piensa la gente de otras instituciones porque ya es mucho, pero ahí queda eso”, indicó López Obrador.

