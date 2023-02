Si está del otro lado, Cárdenas es mi adversario, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los principales ideólogos de la izquierda mexicana, es ahora su adversario político porque prefirió aliarse con un ala del bloque conservador.

“En política sí (es adversario), si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse”, advirtió el Presidente.

Expuso que quienes forman el Colectivo por México tienen derecho a formar un grupo contra su administración, porque son contrarios a su proyecto de nación “y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual”.

En este momento de definiciones, dijo el mandatario, los integrantes de este movimiento muestran que están por la simulación y la preservación de los privilegios para unos cuantos.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Así era, acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo PRI-PAN, haciéndonos creer que eran distintos; engañaron durante décadas a millones de mexicanos, como las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes.

“Ahora se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de mantener el statu quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción, esto, que era lo que había, y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación”, criticó López Obrador.

Para el Ejecutivo federal, la aplicación de sus cambios le ha permitido distinguir a quienes son verdaderos opositores, pero también para descubrir a quienes tratan de engañar.

“Entonces, vamos bien, porque cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios, que enfrentar a simuladores”, indicó.

El ingeniero Cárdenas representa un símbolo de la democracia, de la resistencia, de la congruencia. Yo no creo que sea enemigo de la 4T ni adversario del Presidente ni de nadie

Ricardo Monreal

Coordinador de senadores de Morena

De acuerdo con el mandatario, la participación de este grupo es una reacción de la clase política a la transformación que lleva a cabo su administración.

“La llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país, están molestos y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, pero tenemos un escudo protector, que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos. Si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado. Y vaya que le meten mucho dinero, tienen todos los medios de información”, denunció.

Ratificó que, cuando se busca la verdadera transformación, no puede haber puntos medios: o se está a favor o se está en contra.

“Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas.

Hay momentos de definición política y en esa definición, uno decide dónde quiere estar. Y en esa definición, él toma una decisión de dónde quiere estar y nosotros también

Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno

“Comentaba (el lunes) que no podemos quejarnos, nos está tocando vivir tiempos interesantes, son momentos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política; ahora no nos aburrimos, ¿eh? Están sucediendo cosas”, bromeó.

Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador tienen una historia de paralelismos.

Ambos fueron fundadores y presidentes del PRD, jefes de Gobierno por ese partido y candidatos presidenciales en tres ocasiones.

Cárdenas fue el candidato del Frente Nacional Democrático a la Presidencia y López Obrador al gobierno de Tabasco; Ambos perdieron y López Obrador regresó a la Ciudad de México para sumarse a la campaña de resistencia de Cárdenas contra la administración de Carlos Salinas de Gortari.

En el año 2000, nuevamente hicieron campaña juntos, Cárdenas por la Presidencia y López Obrador por el entonces Distrito Federal, que ya se había convertido en bastión perredista.

En el 2006, ambos buscaron de nueva cuenta la candidatura presidencial pero, apoyado por el partido del sol azteca, el abanderado fue López Obrador y Cárdenas decidió jugar un papel modesto y nunca apoyó al tabasqueño.

No obstante, en el 2012 López Obrador se presentó de nueva cuenta a la candidatura presidencial y en esa ocasión Cárdenas sí lo apoyo e incluso realizó algunos mítines a su lado.

En la tercera y definitiva candidatura, López Obrador ya no contó con el apoyo abierto de Cárdenas, quien se había retirado de la actividad política proselitista.

Dichos desencuentros de los últimos años sólo han tenido un matiz después de que Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero, obtuvo un puesto desde el principio del sexenio en la Coordinación de Asesores de López Obrador, como encargado de la Atención de Asuntos Encomendados por el Presidente de la República.