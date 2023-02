Dichos de Ejecutivo son “una muestra de intolerancia”

Las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de considerar adversario político al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es una muestra de ingratitud y desmemoria, pero también muestra la visión estrecha del mandatario, consideró el analista político, Raúl Trejo Delarbre en entrevista con La Razón.

“Yo creo que la declaración del Presidente López Obrador no hace sino confirmar el maniqueísmo y la visión estrecha con la que mira los asuntos del país y con lo que quiere polarizar a los mexicanos.

“Para el Presidente López Obrador sólo hay aliados o adversarios, no sólo desconocen los numerosos términos medios y matices que hay en la vida pública, sino que además orilla la sociedad a definirse completamente a favor o completamente en contra de él; respecto de Cárdenas, uno puede tener una visión crítica o no, pero es indudable que contribuyó a la conformación de las organizaciones políticas que dieron lugar a su vez a que López Obrador fuera candidato, un personaje visible que pudiera ganar la presidencia”, estimó el también académico de la UNAM.

Señaló que, además, las declaraciones del Presidente fueron acalladas con la carta que dio a conocer Cárdenas Solórzano, pero su ataque al michoacano demuestra la intolerancia que lo caracteriza.

“Yo creo que la declaración matutina del Presidente López Obrador es una muestra de intolerancia y fanatismo de nuestro presidente y a su vez la declaración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es una expresión que me parece deplorable de allanamiento a las presiones que surgieron desde la Presidencia”, señaló.

Sobre los costos políticos que esta declaración tendrá en la popularidad del Presidente, dijo que los nuevos seguidores de López Obrador, no son personas que valoren el trabajo y la aportación de Cárdenas Solórzano a la democracia mexicana.

“Hay mucha gente que sigue hoy al Presidente López Obrador que no toma en cuenta para nada, la trayectoria previa de lo que fue el PRD, no toma el trabajo discutible, pero sin duda muy notable, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No creo que el capital político de López Obrador dependa de manera sustancial hoy de lo que le pueda aportar la trayectoria y la colaboración de Cárdenas”, concluyó.